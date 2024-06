ONLINE: Väčšina Ukrajincov stále považuje Zelenského za prezidenta. Putin pochválil KĽDR

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s prejavom počas všeobecnej rozpravy 78. Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 846 dní

6:50 Odchádzajúci holandský premiér Mark Rutte v utorok vyjadril „opatrný optimizmus“, že sa mu podarí získať podporu Maďarska, ktoré doteraz ešte neodobrilo jeho kandidatúru na post generálneho tajomníka NATO. Uviedol to po rokovaní s maďarským premiérom Viktorom Orbánom v Bruseli.

„Som opatrne optimistický, pokiaľ ide o Maďarsko,“ povedal pre média Rutte, ktorý je favoritom na post nového šéfa NATO. Nahradiť by mal súčasného generálneho tajomníka Jensa Stoltenberga. Podporu mu už vyjadrilo viacero vplyvných krajín Severoatlantickej aliancie, píše AFP.

Maďarský premiér začiatkom júna uviedol, že by mohol podporiť Rutteho, ak sa holandský premiér ospravedlní za urážlivé vyjadrenia o maďarskej vláde. Orbán okrem toho chce, aby Rutte súhlasil, že Maďarsko sa nebude musieť zúčastniť na nijakej vojenskej misii NATO na Ukrajine zameranej proti Rusku.

Rutte s Orbánom rokovali počas mimoriadneho summitu Európskej rady v Bruseli. Rutteho hovorca pre denník Financial Times ich konverzáciu označil za dobrú a otvorenú.

Orbán podľa Rutteho ospravedlnenie nežiadal. Maďarský premiér uviedol, že Rutte by jeho podporu mohol získať, ak bude súhlasiť s minulotýždňovou dohodou medzi Stoltenbergom a Orbánom. Dohodli sa na podmienkach neúčasti Budapešti na pomoci Ukrajine.

Okrem Maďarska nemá Rutte ani podporu Rumunska, pripomína AFP. Bukurešť má vlastného kandidáta na tento post, a to súčasného prezidenta Klausa Iohannisa, ktorému sa na jeseň končí mandát a za prezidenta kandidovať opäť nemôže.

Stoltenbergov mandát vyprší v októbri a jeho nástupcu musí jednohlasne zvoliť všetkých 32 členov Aliancie.

6:45 Viacero nádrží s palivom v meste Azov v ruskej Rostovskej oblasti v utorok ráno zachvátil požiar po tom, čo v tejto oblasti útočili bezpilotné lietadlá.

„Na základe predbežných údajov tam nie sú žiadne obete,“ uviedol v aplikácii Telegram gubernátor Rostovskej oblasti Vasilij Golubev.

Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie v aplikácii Telegram uviedlo, že oheň sa rozšíril na 5000 kubických metrov. Na hasení sa zúčastňuje niekoľko desiatok hasičov a 21 kusov hasičskej techniky. Reuters nebola schopná tieto informácie bezprostredne overiť. Ukrajina sa k záležitosti bezprostredne nevyjadrila.

Rusko i Ukrajina popierajú útoky na civilné ciele. Kyjev však tvrdí, že jeho útoky na územie Ruska majú podkopať ruské vojnové úsilie ničením vojenskej, energetickej a dopravnej infraštruktúry.

6:35 Až 23 členských krajín NATO by tento rok malo splniť cieľ investovať do obrany najmenej dve percentá svojho hrubého domáceho produktu (HDP). Povedal to generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg v pondelok počas návštevy Washingtonu.

„Spojenci v rámci NATO tento rok navyšujú výdavky na obranu o 18 percent, povedal Stoltenberg v Bielom dome. "Je to dobré pre Európu a dobré pre Ameriku,“ dodal.

Členské krajiny NATO sa k výdavkom na úrovni dvoch percent HDP zaviazali na summite v roku 2014. Vtedy tento cieľ spĺňali len tri členské krajiny – Británia, Grécku a USA, pripomína AFP. V roku 2021 to bolo šesť krajín, píše agentúra AP.

Americký exprezident Donald Trump, ktorý je súperom súčasného prezidenta Joea Bidena v novembrových prezidentských voľbách, je voči niektorým členským krajinám NATO dlhodobo kritický, pripomína AFP. Vo februári pohrozil, že v prípade svojho víťazstva vo voľbách ukončí bezpečnostné záruky pre členov aliancie, ak nebudú podľa neho dostatočne finančne prispievať do Aliancie.

Stoltenberg Washington navštívil v súvislosti s júlovým summitom NATO, ktorý sa bude konať v hlavnom meste USA pri príležitosti 75. výročia založenia Severoatlantickej aliancie. Lídri členských krajín by tam mali prijať plán na vzájomne koordinovanú pomoc pre Ukrajinu pod názvom Podporná misia NATO pre Ukrajinu s názvom NSATU.

6:30 Bojaschopní Ukrajinci, ktorí pred vojnou ušli do Nemecka, to budú mať ťažšie. Desaťtisíce z nich tam totiž stále nepracujú a žijú iba zo sociálnych dávok, čo miestnych politikov pohoršuje. Podľa nich je chyba, že Berlín na jednej strane podporuje Kyjev a na druhej strane živí Ukrajincov, ktorí sa nechcú vrátiť domov, aby nemuseli bojovať. Finančnú pomoc pre týchto mužov preto navrhujú obmedziť.

6:15 Prevažná väčšina Ukrajincov naďalej považuje Volodymyra Zelenského za svojho legitímneho prezidenta, a to aj napriek predĺženiu jeho funkčného obdobia bez volieb, keďže krajina sa od februára 2022 nachádza vo vojnovom stave s Ruskom, informuje tlačová agentúra DPA.

Ako vyplýva z prieskumu verejnej mienky, ktorého výsledky v pondelok zverejnil Medzinárodný sociologický inštitút v Kyjeve (KMIS), 70 percent z celkového počtu 2011 respondentov si myslí, že Zelenskyj by mal zostať vo funkcii až do skončenia vojny. Len 22 percent opýtaných bolo proti.

Výsledky sú v rozpore s tvrdením Moskvy, že Zelenského mandát už dávno vypršal a už nie je legitímnym lídrom krajiny, píše DPA.

Zelenského funkčné obdobie by sa bolo oficiálne skončilo 20. mája 2024. Takmer pätina územia Ukrajiny je však okupovaná, čo znemožňuje konanie akýchkoľvek volieb. Zabraňuje tomu tiež vojnový stav zavedený po invázii vo februári 2022.

Podľa prieskumu KMIS je s pôsobením Zelenského vo funkcii prezidenta spokojných 56 percent Ukrajincov, zatiaľ čo nespokojných je 37 percent. V prieskume zo septembra minulého roka Zelenského schvaľovalo 77 percent respondentov.

Celkovo 58 percent respondentov sa vyslovilo za to, aby sa v rokovaniach s Ruskom nerobili žiadne kompromisy. Opačný názor vyjadrilo 30 percent oslovených.

Zároveň sa 65 percent respondentov domnieva, že o cieľoch akýchkoľvek rozhovorov s Ruskom by sa malo konať referendum.

6:10 Ruský prezident Vladimir Putin v utorok ocenil podporu Severnej Kórey pre ruskú vojnu na Ukrajine a tiež vyjadril tejto krajine podporu zo strany Ruska, informujú agentúry AFP, Jonhap a Reuters.

„Vysoko si ceníme, že Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) pevne podporuje špeciálnu operáciu Ruska uskutočňovanú na Ukrajine,“ uviedol Putin v článku pre severokórejskú štátnu tlačovú agentúru KCNA.

Ruský prezident v utorok pricestuje na štátnu návštevu KĽDR s cieľom posilniť vzťahy medzi týmito dvomi krajinami, pripomína AFP.

Obe krajiny podľa jeho slov aktívne rozvíjajú mnohostranné partnerstvo. Putin pripomenul, že Moskva i severokórejský líder Kim Čong-un na pôde OSN zastávajú rovnakú pozíciu.

Rusko bude podľa Putinových slov v budúcnosti vždy podporovať Severnú Kóreu a obe krajiny svoje vzájomné vzťahy posunú na vyššiu úroveň.

Kremeľ v pondelok oznámil, že Putin uskutoční v dňoch 18. a 19. júna „priateľskú štátnu návštevu“ Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR). Ide o jeho prvú návštevu tejto krajiny od roku 2000, pripomína AFP.

Severokórejský líder Kim Čong-un vlani v septembri pricestoval na ruský Ďaleký východ, kde absolvoval rokovania s Putinom. Južná Kórea, USA i Ukrajina následne uviedli, že Pchjongjang dodáva Rusku zbrane, ktoré Moskva používa vo vojne na Ukrajine, čo je v rozpore so sankciami OSN voči Rusku. KĽDR však takéto tvrdenia odmieta.