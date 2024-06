Na Rusov chodíme ako na ryby: Tajné ukrajinské komando prvýkrát verejne prehovorilo

Vojna na Ukrajine z vlastného pohľadu: boje pri meste Lyman Video Ukrajinská brigáda Chartia v nasadení proti ruským okupantom pri meste Lyman. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Ako funguje Kábul-9 a čo hovoria bojovníci o Rusoch, povedal v rozhovore pre portál RBC-Ukrajina príslušník jednotky s volacím znakom „Zástupca“. Je to vôbec prvý rozhovor s bojovníkom, ktorý otvorene hovorí o tomto špeciálnom komande. Ako sám tvrdí, iniciatíva na vytvorenie jednotky patrí Kyrylovi Budanovovi, šéfovi ukrajinskej rozviedky (HUR).

Terčom útokov Kábulu sú ruské tanky, delostrelecké postavenie aj sklady munície. Majú množstvo úspešných lovov na obrnené vozidlá, ruskú techniku ​​a podarilo sa im doposiaľ zničiť aj dve lietadlá Su-25. „Zameriavame sa napríklad na takzvané buchanky (sovietsky/ruský mikrobus), ktoré často prevážajú muníciu a personál. Tiež na nákladné vozidlá Kamaz, prevážajúce proviant (potraviny pre vojsko),“ uviedol Zástupca. Časť jednotky sa hneď začiatku vojny zúčastnila na bitke o strategicky významné letisko Hostomeľ na predmestí Kyjeva, odkiaľ sa podarilo Rusov odohnať.

Úspech Kyjevskej operácie spočíval čiastočne aj v tom, že Rusi mimoriadne podcenili Ukrajincov. Jednoducho si tam jazdili niekoľko dní a následne pocítili silný odpor, výsledok bol v náš prospech, vysvetľuje v rozhovore. „Ruské letectvo sa na území Ukrajiny cítilo celkom slobodne. Teraz sa situácia zmenila a nedovolia si lietať v smere, v ktorom predtým operovali,“ povedal.

„Tieto útoky sú pre nepriateľa demoralizujúce. Objavíme sa tam, kde nás vôbec nečakajú,“ opisuje bojovník. Práca v jednotke je pre neho a ostatných vojakov rutinou. Starostlivo sa vždy pripravia, vezmú zásoby a je to, „ako keby išli na ryby“. Členovia jednotky tiež radi sledujú úspešné výsledky svojej práce. „Radi pozorujeme horiacu nepriateľskú techniku, a keď vidím, že nepriateľ panikári,“ dodal Zástupca.

Taktika boja jednotky Kábul-9 sa stále vyvíja a aktuálne na boj proti okupantom využívajú FPV drony, uviedol Zástupca.

Motivácia Rusov a „Putinov bozk“

V rozhovore Zástupca opísal tiež komunikáciu so zajatými Rusmi. „Vidíte psychológiu väzňa. Obzvlášť, keď je zo „Štorm Z“ (Búrka Z – jednotky okupantov, ktoré tvoria väzni). Na ospravedlnenie hneď začnú vravieť, že sú tu náhodou a nikdy na nikoho a na nič nestrieľali. Boli prinesené ako mačiatka, hodené sem a hotovo,“ vysvetľuje a dodáva, že, samozrejme, pre mnohých sú motiváciou peniaze. Moskva regrutuje z depresívnych oblastí Ruska, takže peniaze ich povzbudzujú k akémukoľvek riziku.

Podľa jeho informácií dostanú za podpis zmluvy s armádou okolo 7 – 10-tisíc dolárov, s tým, že je všetkým sľúbené, že budú vo štvrtej línii frontu. „V skutočnosti ich posielajú na útoky. Či chcú alebo nechcú, musia bojovať.“ Bojovník elitnej jednotky opísal, že zaznamenávajú veľký počet samovrážd medzi členmi ruskej armády. Tieto samovraždy už dostali názov „Putinov bozk“ – niektorí so samopalom, niektorí s granátom, vysvetlil.

Na fronte je vraj stále časť mobilizovaných, ktorí ešte neboli demobilizovaní a sú nútení dodržiavať všetky pokyny. „Rusi sú vo svojej podstate takí pacienti a bez ohľadu na to, kam ich postavia, pôjdu až do konca. Nebudú mať žiadnu vzburu, budú pokračovať, pretože to povedal ich pán,“ dodal Zástupca.

Masaker v Bachmute

Najťažšie boje pre jednotku Kábul-9 boli podľa jeho slov pri obrane Bachmutu, kde bojovali najmä proti Prigožinovým žoldnierom. Vagnerovci kúsok po kúsku začali obsadzovať blok po bloku. „Ich taktika bola veľmi špecifická, keďže mali obrovský personál. Jednoducho nás zasypali ‚veľkým množstvom mäsa‘, a tak aj podľa tých najmenších prepočtov nechali pod Bachmutom 40-tisíc mŕtvych ľudí,“ tvrdí Zástupca.

Tvrdí, že Rusi sú proste takí, nezáleží im na životoch. „Mali taktiku hádzania mäsa a z našej strany bola dokonca banálna možnosť tento „tok“ zablokovať. Stále by boli straty v akomkoľvek pomere. Potom, ak si pamätáte, v Bakhmute túto techniku ​​používal „Wagner“ vôbec minimálne. Bolo tam len veľa stormtrooperov. A tlačili pozdĺž celej čiary. A tam, kde našli voľnosť, kvôli tomu, že ich je veľa, sa banálne tlačili s útočnými skupinami. A tak boli úspešní.“ Mesto dobyli Rusi po desiatich mesiacoch minulý rok v máji za cenu obrovských strát na životoch.

Spôsobili to Rusi. Porovnajte si Bachmut pred a po invázii Video Ako vyzerá Bachmut, ktorý okupujú Rusi? / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Na existenciu komanda Kábul-9 nedávno upozornil aj ukrajinský boxer ťažkej váhy a nový svetový šampión Oleksandr Usyk. Vlajku so znakom špeciálnej jednotky vytiahol 18. mája priamo v ringu pred sledovaným duelom s Tysonom Furym v Saudskej Arábii.