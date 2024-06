Slovensko čaká konanie s Bruselom pre prekročenie deficitu verejných financií

Európska komisia (EK) začína konanie so siedmimi členskými krajinami Európskej únie, ktoré prekračujú stanovené deficity verejných financií. Medzi nimi je aj Slovensko.

Oznámila eurokomisia v tlačovej správe. Týka sa to Belgicka, Francúzska, Talianska, Maďarska, Malty, Poľska a Slovenska. Tieto krajiny vlani pri deficitoch prekročili trojpercentný strop vo vzťahu k hrubému domácemu produktu (HDP).

Komisia posudzovala celkovo 12 členských krajín, medzi nimi aj Českú republiku. Do úvahy vzali viaceré faktory, okrem iného aj to, že u niektorých štátov ide o dočasné neplnenie stanovených kritérií a že deficit majú blízko k trom percentám. Preto odporučila začať konanie len so siedmimi krajinami.

Pravidlá fungovania EÚ okrem iného stanovujú, že členský štát musí deficit verejných financií udržiavať do troch percent HDP a verejné zadlženie do 60 percent HDP. Správa EK je len prvým krokom k začatiu postupov pri nadmernom deficite.

„Na základe tohto hodnotenia a po zvážení stanoviska Hospodárskeho a finančného výboru má komisia v úmysle navrhnúť Rade, aby u týchto členských štátov v júli 2024 začala konanie kvôli nadmernému deficitu,“ píše sa v správe EK.