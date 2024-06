Ruská jadrová ponorka bola pri pobreží Floridy. Zožala vlnu posmechu pre svoje poškodenie

Tichí zabijaci. NATO ukázalo, ako loví ponorky Video Námorné sily z deviatich krajín sa zúčastňujú každoročného protiponorkového bojového cvičenia pri pobreží talianskej Sicílie. Manévre Dynamic Manta 23 pod vedením spojeneckého námorného veliteľstva Severoatlantickej aliancie sa konajú od 27. februára do 10. marca. Viac vo videu NATO.

Ponorka Kazaň plávala späť pozdĺž floridského pobrežia v medzinárodných vodách, zvyšok flotily sa vydal na juh, pravdepodobne k Venezuele, uvádza denník The Miami Herald s odkazom na vyjadrenie americkej armády.

Američania zaznamenali, že ruské plavidlá sa pri ceste k Havane dostali veľmi blízko floridským brehom. Hliadkovali tam tri americké lode, vrátane torpédoborca ​​s riadenými strelami USS Truxtun a plavidlo pobrežnej stráže Stone, spolu s kanadskou fregatou HMCS Ville de Québec. Neskôr sa pohybovali pri severnej časti floridského pobrežia, vysvetľuje The Miami Herald.

Podľa satelitných snímok bola ruská loď v jeden moment menej ako 48 kilometrov od floridského ostrova Key Largo.

Po ceste sa rozpadla

Sociálnymi sieťami sa začali šíriť fotografie poškodeného trupu na ruskej ponorke v Havane. „Najnovšia ruská ponorka sa počas návštevy Kuby rozpadla. Jej zvukotesné panely odpadli. To znamená, že ‚neviditeľná' ponorka je pravdepodobne veľmi hlasná pod vodou a svieti na sonare,“ napísal holandský dátový vedec zo spoločnosti Capgemini Marijn Mark, informuje portál iDNES.cz.

K poškodeniu sa vyjadril aj analytik obranného a bezpečnostného think-tanku Royal United Services Institute a bývalý čilský námorný dôstojník Richard Kouyoumdjian Inglis. Pre portál Business Insider povedal, že anechoické (protiozvenové) panely sú z gumy a môžu sa ľahko uvoľniť a spadnúť. Ak by sa ich stratilo veľké množstvo, uľahčilo by to nájdenie ponorky, podľa Inglisa ale z fotografií nevyplýva, že by to bol tento prípad.

„Ruské námorné plavidlá nie sú najmodernejšie a niekedy nie sú dobre udržiavané, ale to neznamená, že sa stane niečo katastrofálne,“ dodal. Plavidlo by malo byť schopné plniť svoju funkciu aj v prípade opotrebovania.