Lamanšský prieliv prekročilo v utorok najviac migrantov v tomto roku

Vyše 880 migrantov prešlo v utorok na malých lodiach Lamanšský prieliv. Je to najvyšší počet migrantov, ktorí tento rok za jeden deň absolvovali túto cestu do Británie. Vyplýva to z údajov britskej vlády, informuje TASR podľa stredajšej správy agentúry AFP.