Strana premiérky Meloniovej bagatelizuje fašistické pozdravy svojho mládežníckeho krídla

„Táto novinárska správa vznikla na základe útržkovitých záberov vytrhnutých z kontextu, ktoré boli urobené v súkromnom prostredí,“ povedal Luca Ciriani, minister pre vzťahy s parlamentom a člen Meloniovej strany Bratia Talianska (FdI).

Vyšetrovanie, ktoré minulý týždeň zverejnila talianska spravodajská webová stránka Fanpage, zahŕňa video členov Národnej mládeže (GN) v Ríme – juniorskej odnože FdI, strany, ktorá má podľa AFP postfašistické korene.

Na záberoch, ktoré tajne nakrútil novinár v prestrojení, je vidieť, ako členovia GN predvádzajú fašistické pozdravy, skandujú nacistický pozdrav „Sieg Heil“ a kričia „Duce“ na podporu bývalého talianskeho diktátora Benita Mussoliniho.

Na jednom zo stretnutí sa objaví líder mládežníckého krídla, ktorý vysvetľuje, ako hnutie plánuje podvodne získať štátne prostriedky.

„Národné mládežnícke hnutie nebolo nikdy nahlásené za útoky na ľavicové kolektívy ani nikdy verejne nevystavovalo transparenty s extrémistickými heslami alebo odkazmi na fašizmus a nacizmus,“ povedal v pléne parlamentu Ciriani.

Odmietol otázku stredoľavicovej Demokratickej strany (PD), či vláda „zasiahne, aby zabránila fašistickej propagande“, a uviedol, že daná nahrávka nemusí byť nevyhnutne právnou záležitosťou.

Poslankyňa PD Michela Di Biaseová uviedla, že jej stranu táto správa „dramaticky znepokojila“. „Zábery, ktoré sme všetci videli, sú obhajobou fašizmu v plnom zmysle slova. Dievčatá a chlapci, ktorí sú formovaní v mýte tých, ktorí poznačili dejiny našej krajiny krvou a prenasledovaním,“ povedala Di Biaseová.

Hovorca Európskej komisie Eric Mamer v pondelok na otázku o správe priamo nespomenul Taliansko, ale odsúdil „fašistickú symboliku“ a povedal: „Nemyslíme si, že je to vhodné, odsudzujeme to a myslíme si, že je to morálne nesprávne.“

Hoci talianske zákony zakazujú ospravedlňovanie Mussoliniho fašizmu, právne presadzované sú iba zriedka.

Meloniová (47) bola dospievajúcou aktivistkou mládežníckeho krídla Talianskeho sociálneho hnutia (MSI), ktoré po druhej svetovej vojne založili Mussoliniho stúpenci. Meloniová ako najpravicovejšia talianska líderka od roku 1945 sa snaží dištancovať od odkazu svojej niekdajšej strany – avšak bez toho, aby sa ho úplne zriekla.