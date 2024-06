ONLINE: Poraziť Putina by stálo 800 miliárd dolárov. Ceny zbraní pre Kyjev prudko rastú

Ukrajine nestačí len darovaná výzbroj od spojencov, nakupuje ju aj od obchodníkov so zbraňami. Tí zacítili príležitosť a našponovali ceny. Uviedol to pre Sunday Times Volodymyr Pikuzo. Na porážku Putina je podľa neho potrebných možno až 800 miliárd dolárov.

5:30 Desiatky miliárd vojenskej pomoci od spojencov Ukrajine nestačia na boj s Ruskom. Preto sa obracia aj na obchodníkov so zbraňami. Tí sa snažia využiť príležitosť a zarobiť – ceny niektorých zbraní vzrástli počas vojny na Ukrajine až päťnásobne, uviedol britský denník The Sunday Times. Rast cien potvrdil tiež Volodymyr Pikuzo, ktorý založil ukrajinskú agentúru zabezpečujúcu obstarávanie pre armádu. Na porážku Ruska je podľa neho potrebných možno až 800 miliárd dolárov, uviedol rozhovore pre britský denník.

„Darované zbrane nám nestačia,“ uviedol a dodal, že počas prvých mesiacov ruskej invázie približne 60 % zbraní na bojisku dodal Západ, zvyšok kúpila priamo Ukrajina. „Toto však bolo len 10 % našich skutočných potrieb,“ povedal pre Sunday Times.

Aby Ukrajina zvrátila vývoj vojny, bude musieť minúť ekvivalent čínskeho vojenského rozpočtu vo výške 200 miliárd USD „tri alebo štyrikrát“, hovorí. To sa zhoduje s hodnotením vysokých predstaviteľov britskej armády, pričom jeden z nich sa domnieva, že Ukrajina potrebuje ďalších 300 miliárd USD, aby sa vyrovnala ruskej produkcii.

Keď sa vojna začala, zásoby západných zbraní na Ukrajine boli značne obmedzené. Pikuzo uviedol, že mnohé štáty uvalili de facto zbrojné embargo po Putinovej ilegálnej anexii Krymu v roku 2014 a odmietli posielať Ukrajine zmysluplné dodávky. Pikuzo hovorí, že sa báli provokovať Rusko a obávali sa „jadrovej eskalácie“. Domnieva sa, že to bolo jednou z príčin ruskej invázie – Rusko bolo presvedčené, že Ukrajina na vojnu nie je pripravená.

The Sunday Times ešte pred týmto rozhovorom získal z ukrajinských zdrojov zoznam s cenami vybranej munície – ceny predošlé aj súčasné. V odvetví, ktoré je známe svojou neprehľadnosťou, je ťažké určiť, čo je za touto rýchlou infláciou, uviedol britský denník. Pikuzo odmietol zoznam komentovať, ale uznáva, že cena zbraní stúpa.

Ceny munície (v USD) produkt cena pred vojnou koľko chce platiť Kyjev koľko si pýtajú priekupníci 122mm raketa Grad 900 4 700 6 000 155mm M107 800 3 000 4 800 125mm tankový 1 200 3 900 7 420 152mm delostrelecký pre D20 1 200 2 300 5 727 122mm delostrelecký pre D30 850 1 700 2 300 105mm delostrelecký 400 1 200 1 800 82mm mínometný 70 230 453 Zdroj: The Sunday Times z ukrajinských zdrojov

5:25 Dohoda medzi Ruskom a Severnou Kóreou podpísaná v stredu stanovuje, že obe krajiny bezodkladne vynaložia všetky dostupné vojenské prostriedky na pomoc partnerovi v prípade vojny. Podľa agentúr Reuters a AP to uviedol Pchjongjang vo svojom prvom vyjadrení po rokovaní ruského prezidenta Vladimira Putina so severokórejským diktátorom Kim Čong-unom. Na pakt so znepokojením reagoval generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg či japonská vláda.

Putin a Kim podpísali dohodu o komplexnom strategickom partnerstve. Severokórejská štátna agentúra KCNA podľa AP uviedla, že sa obe krajiny zaviazali „bezodkladne nasadiť všetky prostriedky, ktoré sú k dispozícii“, aby si poskytli „vojenskú a ďalšiu pomoc“. AP poznamenáva, že zmluva môže posilniť spoluprácu oboch k Západu nepriateľských krajín na najvyššiu úroveň od konca studenej vojny.

Rusko podľa Putina na základe paktu nevylučuje vojensko-technologickú spoluprácu s KĽDR.

„Musíme si byť vedomí toho, že autoritárske mocnosti sa čoraz viac zbližujú. Vzájomne sa podporujú spôsobom, ktorý sme predtým nevideli,“ reagoval na správu šéf NATO Stoltenberg počas návštevy Kanady. Japonská vláda dala najavo vážne znepokojenie z Putinových slov o spolupráci v oblasti vojenských technológií.

USA a ich spojenci v oblasti, teda práve Japonsko a Južná Kórea, majú podľa Reuters obavy, že Rusko by Severnej Kórei mohlo pomôcť s jej raketovými a jadrovými programami, ktoré má zakázané na základe rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.

Šéf Kremľa počas prvej návštevy KĽDR za posledných 24 rokov sľúbil, že s izolovanou komunistickou krajinou prehĺbi obchodné a bezpečnostné väzby a podporí ju v jej odpore proti USA. Putin sa z KĽDR presunul do Vietnamu, s jeho vrcholnými predstaviteľmi by mal rokovať vo štvrtok.