Putin po návšteve KĽDR dorazil do Vietnamu

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu priletel do Vietnamu, kde bude na návšteve do štvrtka. Informovali o tom ruské tlačové agentúry. Šéf Kremľa sa v Hanoji stretne s lídrami komunistickej krajiny. Vietnam je pre Putina druhou zastávkou na ceste po Ázii. V utorok dorazil do Pchjongjangu, kde sa severokórejským vodcom Kim Čong-unom strávil zhruba deväť hodín a podpísal dohodu o strategickej spolupráci.