Lukašenko sa obúva do Židov. Najprv tvrdil, že špinia mesto, teraz v nich vidí priveľa korupčníkov

Rétorika Alexandra Lukašenka by sa hodila do nacistickej éry alebo prinajmenšom do najtemnejšieho obdobia komunizmu, keď pohlavári zvaľovali akúkoľvek vinu na Židov. Bieloruský diktátor je smutne známy nielen prenasledovaním opozičných politikov a ľudskoprávnych aktivistov, ale dokáže sa prejaviť aj ako antisemita. Jeho najnovšie výroky nezostali bez povšimnutia v Izraeli. Židovský štát sa rozhodol protestovať diplomatickou cestou.