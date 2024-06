Polovica Francúzov považuje rozpustenie parlamentu po eurovoľbách za odôvodnené

Zhruba polovica obyvateľov Francúzska sa domnieva, že rozpustenie dolnej komory parlamentu po víťazstve krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) v eurovoľbách bolo odôvodnené. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry OpinionWay citovaného vo štvrtok francúzskymi médiami.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas tlačovej konferencie k vyhláseniu predčasných volieb do Národného zhromaždenia v Paríži 12. júna 2024.

Pokiaľ ide o odhad výsledku predčasných volieb, ktoré sa uskutočnia v dvoch kolách 30. júna a 7. júla, 59 percent opýtaných si myslí, že blok strán združujúcich ľavicové strany a zelených – Nový ľudový front (NFP) – nemôže voľby vyhrať.

Z prieskumu tiež vyplýva, že až 68 percent respondentov sa obáva, že víťazstvo RN vo voľbách bude mať vo Francúzsku za následok nárast násilia. Politologička Chloé Morinová na margo toho uviedla, že obava z nepokojov je veľmi prítomná a môže byť reaktivovaná súčasnými udalosťami.

Šance poraziť v druhom kole volieb kandidátov RN má podľa prieskumu 38 percent kandidátov strany Obroda (RE) prezidenta Emmanuela Macrona a 38 percent kandidátov NFP.

Podľa Morinovej tento výsledok v skutočnosti neodráža dominantný medializovaný naratív, podľa ktorého sa vo voľbách odohrá súbor medzi ľavicou a RN, akoby centristi (RE) už do volieb ani nemali ako zasiahnuť.

Argumentovala, že podľa prieskumu v prípade súboja NFP/RN v ich volebnom obvode by 41 percent Francúzov uvítalo víťazstvo RN a ľavici by dalo prednosť 34 percent opýtaných.

Podľa Morinovej tento výsledok potvrdzuje závery prieskumu inštitútu Ifop, ktoré naznačujú, že ľavica bude mať problém vyhrať duely proti RN.

V prípade súboja centristickej koalície Spolu (Ensemble) združujúcej liberálne a centristické strany vrátane Macronovej RE, proti RN by 44 percent opýtaných preferovalo víťazstvo kandidáta Spolu a 36 percent víťazstvo kandidáta RN.

Podľa prieskumov zverejnených agentúrou OpinionWay tento týždeň, by voľby vyhralo RN s 33 percentami hlasov, nasledované NFP s 25 percentami. Prezidentský blok by volilo 20 percent respondentov a Republikánov (LR) sedem percent opýtaných. Krajne pravicovej strane Znovudobytie (R!) by dali hlas tri percentá účastníkov prieskumu.

Viceprezident agentúry OpinionWay Bruno Jeanbart vyhlásil, že preferencie voličov sa menia, pretože kampaň je veľmi krátka a neočakávaná. „Potvrdzuje sa však trend z volieb do Európskeho parlamentu – dominancia RN nad celým politickým spektrom,“ konštatoval.