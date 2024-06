Hizballáh vyhlásil, že v rámci odvtedy vypálil rakety na sever Izraela

Podľa oznámenia bol raketový útok na izraelské kasárne odvetou za napadnutie dediny Dajr Kífá, kde prišla o život jedna osoba, informovala agentúra AFP. Hizballáh ju označil za svojho člena. Izraelská armáda (IDF) uviedla, že išlo podľa všetkého o agenta Hizballáhu zodpovedného za „plánovanie a realizáciu útokov proti Izraelu“ a zároveň veliteľa pozemných síl skupiny v oblasti mesta Džuwaija.

V inej lokalite zneškodnili izraelské stíhačky aj raketové odpaľovacie zariadenie zem-vzduch patriace libanonskému šiitskému hnutiu, ktoré predstavovalo podľa IDF hrozbu pre lietadlá nad Libanonom.

Ako Izrael zostreľoval iránske drony a rakety Video

Izrael a Hizballáh si navzájom opätujú cezhraničnú paľbu už od začiatku vojny v Pásme Gazy. Obavy však vzrástli po tom, čo vodca Hizballáhu Hassan Nasralláh v stredu varoval, že v prípade úplnej vojny nebude v Izraeli ušetrené „žiadne miesto“. Zároveň pohrozil Cypru, že ak by Izraelu poskytol svoje letiská a základne, stal by sa priamym účastníkom konfliktu.

Cyprus odmietol hrozby vodcu Hizballáhu

Cyprus vo štvrtok odmietol hrozby vodcu libanonského hnutia Hizballáh Hasana Nasralláha, ktorý v stredu varoval tento ostrovný štát pred spoluprácou s Izraelom, a uviedol, že podnikne potrebné kroky na diplomatickej úrovni. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

„Otvorenie cyperských letísk a základní izraelskému nepriateľovi na cielenie Libanonu by znamenalo, že cyperská vláda je súčasťou vojny a hnutie by k nej tak pristupovalo,“ uviedol vodca Hizballáhu.

Čítajte viac Hamas nemožno zničiť, ide hlavne o ideológiu, vyhlásil hovorca izraelskej armády. Netanjahu reagoval

Hovorca cyperskej vlády Konstantinos Letymbiotis označil narážky vodcu hnutia ako nezaložené na realite. „Nasralláhove vyjadrenia sú nepríjemné a my podnikneme všetky kroky na diplomatickej úrovni,“ povedal pre miestne médiá.

Nasralláh povedal, že širšia vojna s Libanonom by mala regionálne dôsledky a Hizballáh by zaútočil na ktorúkoľvek krajinu v regióne, ktorá by pomáhala Izraelu vo vojnovom úsilí, pričom spomenul Cyprus, ktorý by podľa neho mohol v prípade širšej vojny umožniť Izraelu použiť svoje základne.

Cyperský prezident Nikos Christodulides v reakcii uviedol, že jeho krajina sa v žiadnom prípade nezúčastňuje na vojenských operáciách v regióne. Cyprus je podľa neho súčasťou riešenia, nie problému a poukázal na námorný koridor medzi Cyprom a Pásmom Gazy, ktorý sa používa na dodávanie pomoci na palestínske územie, píše AP.

Čítajte viac Hizballáh aj napriek hrozbám opäť útočil na Izrael

Cyprus, členská krajina Európskej únie, udržiava dobré vzťahy s Izraelom aj Libanonom. Izraelské a cyperské médiá v posledných rokoch opakovane informovali o tom, že špeciálne jednotky izraelskej armády cestovali na Cyprus, aby spolu s tamojšími jednotkami precvičili taktiku boja proti terorizmu.

Na hraniciach Libanonu a Izraela dochádza k pravidelnému vzájomnému ostreľovaniu. Šéf izraelskej diplomacie Jisrael Kac v utorok pohrozil Hizballáhu zničením v prípade „totálnej vojny“.