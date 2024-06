Výletná loď cestou na Kanárske ostrovy zachránila sedem desiatok migrantov z Afriky

Posádka výletnej lode Insignia, ktorá s turistami plávala z Gambie k ostrovu Tenerife, reagovala na výzvu španielskej pobrežnej stráže. Na čln s migrantmi upozornil ropný tanker Philipp Oldendorff smerujúci do Brazílie. Ten ale kvôli svojim veľkým rozmerom za daných podmienok a zlému počasiu nemohol bežca vziať na palubu.

Výletnej lodi sa podarilo zachrániť preživších migrantov a vyzdvihnúť z lode tri mŕtve telá. Ďalšie dve obete sa pre zlé počasie na palubu dostať nepodarilo. Posádka výletnej lode však do člna umiestnila lokalizačné zariadenie, aby obete mohla neskôr nájsť pobrežná stráž.

Čítajte viac Lamanšský prieliv prekročilo v utorok najviac migrantov v tomto roku

Podľa španielskeho ministerstva vnútra bolo tento rok medzi africkými brehmi a Kanárskymi ostrovmi zachránených v 290 člnoch takmer 19 000 migrantov, čo je viac ako trojnásobok oproti rovnakému obdobiu minulého roka, keď to bolo necelých šesťtisíc. Asi polovica z migrantov, ktorí sa tento rok snažili z Afriky dostať na Kanárske ostrovy, bola z Mali.

Podľa mimovládnej organizácie na tejto trase tento rok od januára do konca mája zomrelo či zmizlo na 4 800 utečencov. Jeden zo člnov, ktorý tam zmizol v januári a vyplával z Mauritánie, sa našiel v apríli na druhej strane Atlantiku – na pobreží Brazílie s deviatimi mŕtvymi telami.

Do Španielska tento rok podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) dorazilo z Afriky na 24 550 utečencov, vlani to za celý rok bolo 57 540 migrantov. Do Talianska podľa UNHCR tento rok priplávalo 23 342 migrantov, zatiaľ čo vlani to bolo za celý rok 157 650.