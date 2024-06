Hrozí, že bude Rutte mäkký na Rusko? A ako by si poradil s Trumpom? Expert hovorí o novom šéfovi NATO

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Aký bude z holandského premiéra Marka Rutteho generálny tajomník NATO?

Rutte je politik a pre NATO je to stále niečo nové. V minulosti mu šéfovali bývalí ministri zahraničných vecí či obrany. Na úroveň premiérov sa Severoatlantická aliancia dostala až v roku 2009 s dánskym predsedom vlády Andersom Foghom Rasmussenom, ktorého v roku 2014 vystriedal nórsky kolega Jens Stoltenberg. Rutte je v politike viac ako 20 rokov. Absolvoval nespočetné množstvo summitov Európskej únie, riešil finančnú krízu či covidovú pandémiu. A vždy bol schopný prepojiť svoje pozície na medzinárodnej scéne s podporou doma, čo je veľmi dôležité. Na čelo NATO sa dostane politik, ktorý ukázal, že je schopný pôsobiť na najvyššej medzinárodnej úrovni. No Rutte vstúpil na politickú scénu s tým, že sa zameriaval na domáce veci.

No to sa zmenilo, však?

Zahraničná politika a bezpečnosť určite neboli jeho prioritou, keď sa stal premiérom. V roku 2014 sa to však naozaj zmenilo. Nie vyslovene preto, že Rusko anektovalo Krym, ale po zostrelení letu MH17. Zomrelo vtedy takmer 200 Holanďanov. Rutte potom musel riešiť to, ako dostať telá svojich krajanov domov z vojnovej zóny na Ukrajine, vyšetrovanie i zriadenie tribunálu pre páchateľov. Bola to hrozná tragédia, ale tiež si myslím, že mu otvorila oči, aby sa viac venoval medzinárodným vzťahom a obrane. Za posledné desaťročie to skutočne robil, veď narástol aj holandský vojenský rozpočet. A Rutte od ruskej agresie na Ukrajine vo februári 2022 jednoznačne podporuje Kyjev. Okrem toho sú pre neho dôležité transatlantické vzťahy a aj kontakty so Spojeným kráľovstvom. Bývalý britský premiér David Cameron je Rutteho priateľ. Ako vravím, holandský predseda vlády skutočne stelesňuje transatlantické vzťahy.

Mark Rutte (57) Narodil sa 14. februára 1967 v Haagu. Holandským premiérom je od 14. októbra 2010. Do 14. augusta 2023 bol šéfom liberálnej Ľudovej strany za slobodu a demokraciu. Získal si podporu všetkých 32 krajín NATO, aby sa stal novým generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie. Funkciu by mal prebrať 2. októbra, nahradí Nóra Jensa Stoltenberga.

Takže východné krídlo NATO sa nemusí obávať, že by bol Rutte takpovediac mäkký na Rusko?

Nie, vôbec si nemyslím, že by sa to mohlo stať. Rutte patrí k najväčším jastrabom, čo sa týka vzťahov s Moskvou. Áno, v určitom bode asi budeme musieť hovoriť o prímerí a podobných veciach. Nepredpokladám však, že by to bola Rutteho iniciatíva. Skôr sa to očakáva od lídrov USA, Francúzska či Nemecka. Rutte na Rusko nebude mäkký.

Je možné, že prezidentom USA bude opäť Donald Trump, ktorý sa nedá označiť za fanúšika NATO. Súčasný generálny tajomník aliancie Stoltenberg ho však viac-menej dokázal zvládnuť. Vedel by to aj Rutte, keby sa Trump vrátil do Bieleho domu?

Stoltenberg bol veľmi efektívny v tom, ako vedel zaistiť, aby aj počas funkčného obdobia Trumpa pokračovala podpora USA pre NATO. Myslím si však, že pokiaľ ide o osobnosť, Stoltenberg a Rutte sa líšia. Stoltenberg má predsa len rezervovanejšie postoje. Holandský premiér patrí k tým európskym lídrom, čo si vybudovali dlhodobý vzťah s Trumpom. Rutte vždy na verejnosti veľmi jasne hovoril, že on nehlasuje v amerických voľbách a že šéfa Bieleho domu si vyberajú občania USA. Vraví, že bez ohľadu na to, kto sa stane prezidentom Spojených štátov, musíme s ním spolupracovať. Či to bude Trump, alebo Biden, alebo ktokoľvek iný. Platí to pre európske krajiny a určite to platí aj pre generálneho tajomníka aliancie. V júli sa vo Washingtone koná summit NATO, ktorý je dôležitý. Ale je dobré uvedomiť si, že aliancia nie je len Amerika. Odhady európskych obranných rozpočtov na rok 2024 vyzerajú sľubne. V podstate všetci spojenci ich zvyšujú a plánujú v tom pokračovať. USA majú v rámci aliancie vedúcu úlohu. Ale ostatní členovia NATO môžu tiež urobiť veľa pre podporu Ukrajiny, a to aj prostredníctvom dodávok zbraní. Ak sa vráti Trump, myslím si, že americká rétorika smerom ku Kyjevu sa zmení, a Washington ho už nebude naplno podporovať. Som však presvedčený, že NATO bude naďalej mať svoju rolu pri pomoci Ukrajine.

Prečo sa chcel Rutte vôbec stať generálnym tajomníkom NATO? Chcel si predĺžiť politickú kariéru?

Na začiatku svojej kariéry nebol prirodzeným politikom. Rutte robil vo veľkej medzinárodnej spoločnosti. Dokonca sa pokúšal o to, aby politika menej zasahovala do spravovanie krajiny, a chcel ju riadiť viac manažérsky. Okrem toho, že pracoval ako premiér, stále mal aj malý úväzok ako učiteľ na strednej škole. Vravel, že tomu by sa asi rád venoval, keď skončí ako predseda vlády. Bolo to preto tak trochu prekvapenie, keď vlani v októbri oznámil záujem o pozíciu generálneho tajomníka NATO. Podľa mňa sa to však stalo aj preto, že Rutte cítil, že to bolo správne rozhodnutie. Nie je to preňho len pozícia, po ktorej osobne túži, ale uvedomuje si, čo je v stávke. Ruská vojna na Ukrajine sa nás všetkých týka a aliancia potrebuje dobré vedenie aj vzhľadom na možný návrat Trumpa. Vidím to tak, že Rutte sám seba v tejto situácii vníma ako vhodného kandidáta. Bol predsedom vlády a má dobré skúsenosti. NATO uprednostnil pred prípadným postom v rámci Európskej únie. Nemyslím si, že niekedy skutočne zvažoval, že by sa uchádzal o funkciu predsedu Európskej komisie či Európskej rady. Ale to aj preto, že patrí k liberálom a tí nemajú v EÚ až taký vplyv, keďže nemajú najväčšiu skupinu v Európskom parlamente. No, ako som povedal, Rutteho ambícia riadiť NATO nie je len politická. Naozaj to berie tak, že je to potrebné, lebo sme vo vojne.

Čiže si myslíte, že z Rutteho bude dobrý generálny tajomník aliancie?

Áno. Jednoznačne rozumiem hlasom, ktoré prichádzajú najmä zo strednej a z východnej Európy, že Holandsko bude mať už štvrtého generálneho tajomníka NATO v histórii a že sú tu ľudia, ktorí lepšie rozumejú Rusku. Sú to dobré argumenty. Zároveň si však myslím, že je tiež dôležité, aby alianciu viedol niekto, kto má dobré skúsenosti s transatlantickými vzťahmi. Podľa mňa bude Rutte dobre zvládať prácu generálneho tajomníka NATO.