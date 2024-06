ONLINE: Rusko hlási mohutný útok ukrajinských dronov. USA sa obávajú ruských zbraní pre KĽDR

Prípadné dodávky ruských zbraní do KĽDR považujú Spojené štáty za situáciu, ktorá by mohla destabilizovať Kórejský polostrov.

Čítajte viac 848. deň: Američania pošlú Ukrajine strely pre systémy Patriot a NASAMS. Je to priorita, povedal Kirby

6:50 Veliteľ ukrajinského letectva Mykola Oleščuk informoval, že Rusi na Ukrajinu vyslali v noci na piatok štyri riadené strely Ch-59/Ch-69. „Všetky zostrelila protivzdušná obrana v Kirovohradskej a Chersonskej oblasti,“ uviedol Oleščuk na Telegrame.

6:45 Rusko hlásilo masívny útok dronov z Ukrajiny na Krasnodarský kraj. Neskôr ruské úrady hlásili odrážanie vzdušných útokov aj pri Sevastopole na anektovanom Kryme.

„Podľa predbežných informácií boli zostrelené už štyri drony,“ uviedol podľa TASS dosadený gubernátor Sevastopolu na Kryme Michail Razvožajev a dodal, že nikto nebol zranený.

Alexander Bogomaz, gubernátor Brjanskej oblasti, ktorá susedí so severom Ukrajiny, medzitým podľa BBC informoval o zostrelení jedného ukrajinského bezpilotného lietadla. Ani v ním spravovanom regióne podľa neho nebol nikto zranený.

6:30 Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru zvyšujú riziko šírenia infekčných chorôb, ako je napríklad hepatitída, keďže pri výpadku elektrickej energie sú často prerušené dodávky vody. Uviedol to ukrajinský minister zdravotníctva Viktor Ljaško v rozhovore pre ukrajinskú službu BBC, informuje spravodajský web Kyiv Independent.

Keď sú dodávky vody prerušené, ľudia nemôžu dodržiavať základné hygienické normy, ako je umývanie rúk alebo zeleniny, povedal Ljaško. Minister zdravotníctva dodal, že výpadky elektrickej energie ovplyvňujú aj schopnosť ľudí skladovať potraviny v správnych podmienkach, čo vedie k zvýšenému riziku otravy potravinami.

6:00 Americké ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo vo štvrtok znepokojenie nad vyjadrením ruského prezidenta Vladmira Putina, ktorý nevylúčil možnosť, že Rusko pošle zbrane Severnej Kórei. Podľa Washingtonu by takýto krok mohol destabilizovať Kórejský polostrov, uviedla agentúra AFP.

„Je to mimoriadne znepokojujúce,“ povedal hovorca amerického rezortu diplomacie Matthew Miller v reakcii na takúto hrozbu. „Mohlo by to byť v rozpore s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, ktoré podporilo aj samotné Rusko,“ dodal.

Ruský prezident vo štvrtok počas návštevy Vietnamu nevylúčil, že Rusko pošle zbrane Severnej Kórei. Podľa jeho slov by išlo o dôsledok vyzbrojovania Ukrajiny zo strany Západu.

„Tí, ktorí ich (zbrane na Ukrajinu) posielajú, si myslia, že s nami nebojujú. Ja som však povedal, aj v Pchjongjangu, že si potom vyhradzujeme právo dodávať zbrane do iných regiónov sveta… Nevylučujem to,“ uviedol na margo takýchto potenciálnych zásielok.

5:55 Rusko v noci na dnešok hlásilo masívny útok bezpilotných lietadiel z Ukrajiny na Krasnodarský kraj. Informovala o tom stanica BBC na svojom ruskojazyčnom webe. Podľa ruskej štátnej agentúry TASS utrpelo zranenie celkom šesť ľudí. Dvaja z nich pri tom, čo ruské úrady označili ako pád ukrajinského dronu na území Ilskej ropnej rafinérie pri Krasnodare.

„Škody boli zaznamenané na budove autobusovej stanice Južnyj a na kotolni v Krasnodare,“ cituje TASS skoršie vyjadrenie regionálneho operačného štábu, ktorý vtedy uviedol, že podľa predbežných informácií utrpeli štyria ľudia zranení kvôli padajúcim úlomkom bezpilotného lietadla. Ďalší dvaja ľudia boli podľa neho zranení v rafinérii, kde vypukol požiar. Ten už bol uhasený, píše ruská agentúra.

Ruský operačný štáb tiež predtým povedal, že terčom ukrajinského útoku sa stali tri okresy Krasnodarského kraja. V obci Volna podľa neho spadli trosky na penzión, ale nikto nebol zranený, hostia sa evakuovali.

Operačný štáb najprv tvrdil, že všetky útoky boli odrazené, ale niektoré ruské telegramové kanály na základe informácií od miestnych obyvateľov naznačovali opak, napísala skôr BBC, podľa ktorej sa objavili okrem iného nepotvrdené informácie o požiari v oblasti vojenského letiska v Jejsku.

Krasnodarský kraj sa nachádza na juhozápade Ruska pri Azovskom a Čiernom mori, neďaleko ukrajinského polostrova Krym, ktorý Moskva anektovala v rozpore s medzinárodným právom v roku 2014. V roku 2022 ruské vojská napadli celú Ukrajinu alebo od tej doby ruské úrady hlásia ukrajinskej strany, najmä pohraničných oblastí.