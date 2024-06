Zvrat v prípade výbuchu a smrti chlapca v Chorvátsku. Polícia vyšetruje Čecha, dieťaťu dovolil vziať zrejme granát do auta

Chorvátska polícia uviedla, že vyšetruje 46-ročného občana Českej republiky v súvislosti so stredajším výbuchom pri meste Obrovac, ktorý usmrtil dieťa a ďalšie osoby zranil. Po vykonaní príslušných úkonov bude muž vzatý do väzby. Zadržanie Čecha potvrdil hovorca českého ministerstva zahraničia Daniel Drake. Podľa kriminalistov muž dopustil, aby si dieťa odnieslo výbušné zariadenie nájdené na vojenskom cvičisku. Dieťa ho následne priviedlo k explózii počas neplánovanej zastávky pre poruchu vozidla.

Podľa polície muž so svojou rodinnou a priateľmi navštívil „označené nebezpečné vojenské cvičisko“ v oblasti mesta Knin, nedbal na výrazné písomné upozornenia a dovolil dieťaťu, aby so sebou vzalo nájdené výbušné zariadenie, ktoré následne podozrivý osobne uložil do auta.

„O niečo neskôr, kvôli poruche na aute vozidlo zastavili pri ceste a dieťa z auta vybralo výbušné zariadenie, ktoré v jednej chvíli explodovalo,“ uviedla vo vyhlásení zadarská polícia, ktorá vo štvrtok neskoro večer vykonala na mieste výbuchu aj vo vojenskom cvičisku kriminalistickú expertízu.

Muža polícia vyšetruje pre podozrenie zo všeobecného ohrozenia a tiež z ohrozenia života a majetku nebezpečným konaním.

„Môžem potvrdiť zadržanie českého občana v súvislosti so stredajším výbuchom v Zadarskej župe. Vzhľadom na skutočnosť, že pri incidente zomrelo dieťa, nebudeme poskytovať žiadne informácie. Náš zastupiteľský úrad je v kontakte so všetkými relevantnými inštitúciami,“ poznamenal hovorca českej diplomacie Drake.

O tom, že podozrivý Čech bol už zadržaný, informujú tiež chorvátske médiá.

Už skôr polícia uviedla, že na mieste zahynulo dieťa narodené v roku 2015. Dve ženy vo veku 49 a 34 rokov a jeden muž vo veku 39 rokov, všetci občania Českej republiky, boli prevezení do nemocnice v Zadare.

Polícia doteraz neoznámila, o aké výbušné zariadenie išlo ani akým spôsobom bolo aktivované. Odpovede na tieto otázky by podľa zadarskej polície mali poskytnúť experti zo Záhrebu na základe poznatkov zhromaždených počas obhliadky miesta výbuchu.