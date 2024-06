Škandál v priamom prenose. Česká televízna stanica potrestala svojho zúrivého komentátora. Komu vynadal?

Škandál v priamom prenose sa odohral pred kamerami televíznej stanice CNN Prima News. Moderátorka Pavlína Wolfová pozvala do štúdia predsedu hnutia Prísaha Roberta Šlachtu a Schmarza, ktorý pre túto televíziu pracuje ako politický komentátor. Lepšie povedané: pracoval…

Rozbuškou sa stala debata o policajnom zásahu proti šialenému strelcovi, ktorý 21. decembra minulého roku na filozofickej fakulte v Prahe pozabíjal 14 ľudí. Doteraz sa vedú spory, či postup bezpečnostných zložiek vyzeral správne. Šlachta poznamenal, že policajti urobili niečo zle, pretože podľa neho mali na základe dostupných informácií zistiť, že pátrajú po mužovi, ktorý už vraždil. Predtým zabil svojho otca a vysvitlo tiež, že v polovici decembra 2023 v lese zastrelil náhodne idúceho muža s jeho dieťaťom.

Streľba v Prahe: Študenti na rímse, výstrely zo strechy, všade množstvo policajtov Video

Schmarz upozornil, že chyby sa vyskytujú pri zásahoch kukláčov, pričom nechápe, prečo tak kriticky hovorí bývalý dlhoročný elitný policajt. (Šlachta vykonával funkciu šéfa Útvaru pre odhaľovanie organizovaného zločinu,.) „Nikdy by som si nedovolil ako vy týmto ostrým spôsobom odsúdiť vašich bývalých kolegov, že urobili chybu. Vy dobre viete, že ste spravili chyby," reagoval Schmarz ešte pokojným hlasom. O niekoľko sekúnd však zvýšil tón a pomohol si vulgarizmami: „Mladí muži možno išli k k vám do polície, lebo ste boli ten, komu verili, že zúčtuje s korupciou, s grázlami, a dnes hovoríte, že vy ste tí, čo to totálne poondiali a posrali."

Šlachta chcel reagovať, Wolfová si chcela vziať slovo, ale Schmarz pokračoval vo svojej tiráde. Podarilo sa jej však aspoň na chvíľku zastaviť ho, aby politik mohol zase niečo povedať. O Schmarzovi stihol len poznamenať že nie je komentátor CNN Prima News, ale komentátor vládnucej Občianskej demokratickej strany. V tom momente Schmarz explodoval. Moderátorka sa ho pokúsila utíšiť: „Martin, upokoj sa." V slovnej kanonáde však neprestal, potom sa chvíľu všetci traja prekrikovali, pričom Schmarzove decibely boli také silné, že sa už nedalo rozumieť v štúdiu ani jedno slovo. Zúfalá Wolfová zakročila tak, že vydala réžii pokyn, aby do vysielania zaradila reportáž o streľbe na fakulte.

Čítajte viac Vrah z Prahy sa len tesne minul s hliadkou, polícia o jeho zámere nevedela: Veľmi frustrujúce, mali sme ho na dosah

Rypnutie Šlachtu do Schmarza nebolo náhodné: kedysi totiž pôsobil ako hovorca niekdajšej vlády občianskeho demokrata Mirka Topolánka. Schmarz je známy tým, že si nezvykne brať servítku pred ústa. Na webovej stránke serveru Info sa zmieňuje o tom, čo o ňom hovorí šéfredaktor: „Som milý chlapec… Nie, robím si srandu. Podľa šéfredaktora Info som najtemperamentnejší politický komentátor."

Pochopenie pre temperament, ktorý predviedol v priamom prenose, televízna stanica nemala. „Formou svojho vystupovania nerešpektoval pravidlá živého vysielania, čím narušil jeho plynulosť a kvalitu. Pretože CNN Prima News dodržiava nielen obsahové, ale aj formálne pravidlá vysielania, redakcia prerušuje v súčasnej dobe s pánom Martinom Schmarzom spoluprácu," citoval server iDNES manažéra televízneho kanálu Matěja Štýsa.

Zásah českej polície na fakulte v Prahe Video

Pred mesiacom Schmarz komentoval nedôstojné správanie politikov v Poslaneckej snemovni, kde prišla reč na genitálie, prirovnanie k Adolfovi Hitlerovi, padlo slovo idiot a dokonca sa rozoberal výstrih ministerky obrany. „Toto je skutočne vrchol. Poradil by som ľuďom z opozície, ktorí to hovorili, aby si dali urobiť psychoanalýzu," zdôraznil Schmarz. Niečo podobné sa teraz dozvedel o sebe: „Správanie Schmarza bolo za hranicou, za ktorú žiadne médiá nemajú ísť. Dosť hrozné by to bolo u politika, ale tam sa dá tvrdiť, že existuje akýsi verejný záujem – vidieť politika, ktorý má zjavne psychické problémy. Vidieť psychické problémy komentátora však nijaký verejný záujem nepredstavuje," napísal na sociálnej sieti Facebook člen Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie Vadim Petrov.