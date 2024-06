ONLINE: Ďalšie krajiny sľúbili Ukrajine Patrioty. Farage: Rusko k vojne vyprovokovali USA a NATO

6:25 Holandská ministerka obrany Kajsa Ollongrenová v piatok oznámila, že Holandsko spolu s ďalšou krajinou poskytne Ukrajine ďalší systém protivzdušnej obrany Patriot, informuje agentúra DPA.

Ollongrenová nemenovala druhú krajinu a dodala, že oznámenie by mala urobiť táto krajina samotná.

Holandsko dodá tento týždeň Kyjevu druhý systém Patriot po tom, ako mu jeden odovzdá Rumunsko.

Holandská vláda koncom mája oznámila, že Ukrajine poskytne protilietadlový systém, ktorý poskladá z rôznych častí, pričom doň dodá „základné prvky“. Ollongrenová vyzvala európske partnerské krajiny, aby tiež poskytli diely pre systém protivzdušnej obrany pre Ukrajinu.

Protivzdušná obrana je pre Ukrajinu kľúčová, nakoľko je to jediný spôsob, ako sa chrániť pred neustálymi leteckými útokmi zo strany Ruska.

6:20 Britský politik Nigel Farage vyhlásil, že EÚ a NATO „vyprovokovali“ ruskú inváziu na Ukrajine tým, že sa rozšírili na východ, uvádza denník The Guardian.

Farage tiež povedal, že ak by krajinu viedol on, brexit by bol pre Spojené kráľovstvo hospodársky prospešný.

Na otázku, čo si myslí o invázii na Ukrajinu a či obdivuje ruského prezidenta Vladimira Putina, Farage povedal, že osobne ho nemá rád, ale „obdivuje ho ako politického činiteľa“, pretože má nad Ruskou federáciou „kontrolu“.

O tom, prečo Putin napadol Ukrajinu, Farage povedal: „V roku 2014 som vystúpil v Európskom parlamente a povedal som: Na Ukrajine bude vojna. Prečo som to povedal? Bolo mi jasné, že neustále rozširovanie NATO a EÚ smerom na východ dáva tomuto človeku dôvod, aby povedal: Zase si idú po nás.“

„Túto vojnu sme vyprovokovali my. Samozrejme, že je to jeho vina; použil to, čo sme urobili, ako výhovorku,“ uviedol Farage, líder pravicovej strany Reform UK.

Konzervatívci, labouristi a liberálni demokrati Faragea dlhodobo obviňujú z obhajovania ruského prezidenta. Britský premiér Rishi Sunak začiatkom júna povedal, že je „jednoznačne smiešne“ obviňovať Západ z rusko-ukrajinského konfliktu.