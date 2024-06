Čech, ktorému granát zabil malého syna, hľadal vojenské predmety. Prečo Chorváti neoplotili armádne cvičisko?

Keď ich auto zastavilo na odpočívadle pre poruchu, chlapec vybral muníciu z vozidla, ktorá mu potom v rukách explodovala a na mieste ho zabila. Chorvátske médiá napísali, že chlapec našiel granát v kríkoch a s vedomím otca ho vložil do automobilu. Ten zostal nepoškodený, čiže k výbuchu došlo asi relatívne vo väčšej vzdialenosti od neho. Noviny Danas zverejnila snímku auta: Česi sa vybrali do Chorvátska v terénnom vozidle, možno plánovali kempovať (alebo sa už vracali domov z táborenia), pretože na streche auta bol zakrytý väčší náklad, ktorým mohol byť stan.

Vojenské cvičisko Josip Markič sa nachádza v okolí malebnej prírody, ale turisti sa za jej krásami nevybrali. „Česká rodina vstúpila do areálu, aby hľadala vojenské predmety. Napriek niekoľkým tabuliam s jasnými upozorneniami," informoval server Dnevnik. „Nebezpečná oblasť. Vstup na vaše vlastné nebezpečie," oznamujú tabule v chorvátskom a v anglickom jazyku, ktoré ministerstvo obrany viditeľne osadilo pri všetkých prístupových cestách. Ďalšie pribudli pred dvomi rokmi, keď ich tam umiestnili členovia Klubu chorvátskych turistov.

Chorvátska polícia zadržala 46-ročného Čecha v súvislosti s podozrením zo spáchania závažného trestného činu ohrozenia života. „V prípade dokázania viny by ho súd mohol poslať za mreže na 3 – 15 rokov," upozornil denník Jutarnji list. Nakoniec ho však v Chorvátsku súdiť nebudú: prípad odovzdali orgánom činným v trestnom konaní v Českej republike; bude to jednoduchšie a aj úspornejšie – bez nákladov na tlmočenie atď.

Vojaci na tomto areáli používajú rôznu muníciu. Zakaždým terén po sebe vyčistia, ale môže sa stať, že niečo tam zostane. „Toto cvičisko (kam prišli Česi) je otvorené. V neoplotenej časti sa napríklad testuje delostrelecká munícia malého kalibru. V časti s postaveným plotom sa nachádza strelnica pre pechotné zbrane," ozrejmil pre server Index bývalý starostu Kninu Marko Jelič. „Nedokážem pochopiť, že sa niekto dotýka takých vecí, keď sa na tabuliach píše, že sa to nemá robiť," poznamenal o správaní českej rodiny v armádnom areáli. „Vyskytli sa situácie, že ľudia našli výbušné zariadenie, ale nikomu nenapadlo dotknúť sa ho, nieto vziať si ho sebou," dodal Jelič.

Keď vojaci cvičia v otvorenej časti, armáda dôkladne uzatvorí oblasť v dostatočnej vzdialenosti od civilistov, respektíve bezpečne usmerňuje cestnú premávku. Napriek tomu sa neprestávajú ozývať kritické hlasy. „S prihliadnutím na tento prípad (českého chlapca) je veľa otázok ohľadom bezpečnosti a kontroly vstupu do vojenských oblastí. Mal by byť tento areál úplne uzavretý?" napísal Danas. „Nie som za úplné uzatvorenie, pretože ak by sa to stalo, zabránilo by to ľuďom prichádzať na výlet na najvyššiu horu Chorvátska," povedal pre Danas už citovaný Jelič, ktorý v súčasnosti vykonáva funkciu župana miestneho samosprávneho kraja. Cvičisko sa nachádza v regióne Dinárskeho pohoria (známe aj pod starším názvom Dinárske Alpy). Má dĺžku približne 700 kilometrov, tiahne sa od Slovinska až po Albánsko. Podľa Jeliča stačí používať zdravý rozum: nedotýkať sa ničoho, čo človek zbadá na zemi.