Týždne po rozhodnutí, ktoré Ukrajine umožnilo používať zbrane dodávané Spojenými štátmi na obmedzené údery na ruské územie, sa Ukrajincom do určitej miery darí zastavovať nový postup Rusov pozdĺž severovýchodného frontu. Vojenskí velitelia však volajú po zrušení obmedzení pre strely dlhého doletu, píše agentúra AP.

Zhoršujúca sa situácia na bojisku prinútila USA k tomu, aby povolili Ukrajine používať na obranu Charkovova delostrelecké a raketové systémy dodané Západom. A to tak, že ich použijú v pohraničných oblastiach, kde sa zhromažďujú a odkiaľ útočia jednotky vyslané Kremľom. Vplyv bol rýchly: ukrajinské ozbrojené sily zatlačili ruské pozície späť, získali čas na lepšie opevnenie vlastných pozícií a dokonca podnikli malé útočné akcie.

Ukrajinci odpaľujú taktické strely ATACMS dodané z USA Video Archívne video.

Velitelia však uviedli, že bez možnosti používať riadené strely dlhého doletu, ako sú ATACMS, majú zviazané ruky. „Mohli by sme sa zamerať na (ruské) veliteľské miesta brigád a celé severné zoskupenie, pretože sa nachádzajú 100 až 150 kilometrov od frontovej línie,“ povedal delostrelecký veliteľ v Charkovskej oblasti, ktorý používa volací znak Hefastus. „Normálna munícia sa k nim nemôže dostať. S týmto typom môžeme urobiť veľa pre zničenie ich veliteľských centier.“

USA v piatok ďalej uvoľnili pravidlá a umožnili Ukrajine širšie protiúdery. Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena však nezrušila obmedzenia, ktoré Ukrajine zakazujú použitie amerických systémov ATACMS na údery na ruské územie, vyplýva z oznámenia troch amerických činiteľov oboznámených s touto záležitosťou. USA začali Ukrajine poskytovať strely dlhého doletu ATACMS tento rok, ale s pravidlami – vrátane toho, že nemôžu byť použité na údery vo vnútri Ruska, ale len na zvrchovanom ukrajinskom území, čo zahŕňa aj regióny zabrané Rusmi.

To zabraňuje útokom na letiská a vojenskú infraštruktúru hlboko v ruskom tyle. A podčiarkuje to časté sťažnosti Ukrajincov, že západní spojenci, v obave z potenciálnej provokácie Ruska, podkopávajú schopnosť Ukrajiny účinne bojovať. Ukrajinskí činitelia naliehajú na amerických spojencov, aby mohli zasahovať konkrétne vysokohodnotné ciele vo vnútri Ruska pomocou striel ATACMS, ktoré môžu doletieť do vzdialenosti vyše 100 kilometrov.

„Bohužiaľ, stále nedosiahneme napríklad na letisko a ich lietadlá. To je ten problém,“ povedal tento mesiac podpredseda parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť, obranu a spravodajstvo Jegor Černev. „Preto žiadame (spojencov), aby zrušili obmedzenia týkajúce sa použitia striel dlhého doletu na obmedzené vojenské ciele na území Ruska.“

Moskva 10. mája otvorila nový front v Charkovskej oblasti a pri postupe, ktorý zastihol ukrajinské jednotky nepripravené, obsadzovala jednu dedinu za druhou. Od konca mája môže Ukrajina zasahovať ruských vojakov a systémy protivzdušnej obrany vo vzdialenosti 20 kilometrov od hraníc s Charkovskou oblasťou.

Hoci tento krok nie je všeliekom, značne spomalil ruskú dynamiku a dokonca umožnil ukrajinským jednotkám postup pozdĺž hranice, vrátane nedávneho znovuzískania miest juhozápadne od Vovčanska, vyplýva z miestnych správ. Tamojšie brigády uviedli, že systémy HIMARS začali páliť niekoľko hodín po udelení povolenia a zničili komplex protivzdušnej obrany vybavený tiež na odpaľovanie smrtiacich rakiet.

Dokonalý zásah z HIMARS-u: Ukrajinci zničili Rusom radar za 250 miliónov Video Archívne video.

Stávky boli v tom čase vysoké, keďže ukrajinskí vojenskí velitelia očakávali ďalší útok, ktorého cieľom bolo odkloniť ukrajinských bojovníkov z ďalších intenzívnych bojísk v Doneckej oblasti. Námestník ministra obrany Ivan Havryljuk povedal AP, že hlboko na ruskom území sa pripravovalo na nový útok minimálne 90 000 ruských vojakov.

„(Strely) HIMARS neutíchli po celý deň,“ opísal Hefastus s odvolaním sa na prvé hodiny po tom, ako Ukrajina získala povolenie na použitie systémov. „Od prvých dní sa ukrajinským silám darilo ničiť celé kolóny vojakov pozdĺž hranice, ktoré čakali na rozkaz na vstup na Ukrajinu,“ uviedol veliteľ a dodal: „Predtým sme ich nemohli zasiahnuť. Bolo to pomerne zložité. Všetky sklady s muníciou a ďalšími prostriedkami sa nachádzali v dvadsaťkilo­metrovej vzdialenosti za tým, čo sme mohli zasiahnuť.“

Ruské korytnačie tanky skončili na Ukrajine v plameňoch Video Ani „korytnačia“ pancierová úprava neochránila na ukrajinskom bojisku ruské tanky od zničenia. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Dynamika sa zmenila takmer okamžite a ukrajinské ozbrojené sily mohli stabilizovať túto časť frontovej línie. Vojaci umiestnení na strategickom mieste severne od Charkova, kde pokračujú boje v snahe zatlačiť ruské jednotky, uviedli, že nepriateľ presunul svoje pozície o niekoľko kilometrov späť. Toto tvrdenie nebolo možné nezávisle overiť.

„Taktika sa zmenila,“ povedal veliteľ jednej z čiat s volacím znakom Kalina. Stalo sa tak podľa neho v dôsledku zlepšených úderných schopností Ukrajiny. Predtým boli Ukrajinci schopní zasiahnuť iba pechotné útoky, teraz môžu nasadiť viac delostrelectva proti ruským palebným pozíciám.

Ukrajinci odrážajú ruské útoky v Doneckej oblasti Video Ukrajinci tvrdia, že odrazili ruský útok v Doneckej oblasti. Okupanti vraj použili 28 kusov obrnenej techniky a 13 sa podarilo zničiť. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Americké rozhodnutie prišlo na poslednú chvíľu a po dlhom lobovaní ukrajinských predstaviteľov. Tí pritom dúfajú, že sa im podarí presvedčiť amerických spojencov, aby im povolili aj použitie striel ATACMS proti konkrétnym cieľom. „Pripadá mi absurdné, keď nepriateľ tak aktívne postupuje na naše územie, útočí všetkými typmi striel a kalibrov na ukrajinské územie, a my nemôžeme udrieť späť na územie nepriateľa, kde má logistiku a zásoby,“ povedal Lys Mykyta, veliteľ roty dronov 103. brigády teritoriálnej obrany.

Podľa ukrajinských predstaviteľov však pravdepodobne len zúfalé podmienky na bojisku presvedčia amerických predstaviteľov, aby od obmedzení ustúpili. Obnovená invázia do Charkovskej oblasti, ktorá odčerpala cenné ukrajinské rezervy, prinútila USA k zmene názoru ohľadom povolenia sebaobranných úderov na ruské územie, povedal Černev. „Na základe situácie na bojisku bude pravdepodobne zmenené tiež rozhodnutie ohľadom ATACMS. Dúfam, že rozhodnutie bude prijaté čo najskôr,“ dodal.