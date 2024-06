Expert z vplyvného amerického think tanku: Kyjev by sa nemal snažiť dostať do NATO a Biden by to mal prestať zvažovať

Christopher Chivvis z think tanku Carnegie Endowment for International Peace v článku pre The Guardian píše o tom, ako môže Ukrajina skutočne vyhrať vojnu. Článok v rubrike názorov má titulok Prijatie Ukrajiny do NATO by bola chyba pre Ukrajinu aj NATO.

„Ukrajina a jej priaznivci žiadajú Biely dom o silnejší prísľub priviesť krajinu do NATO na júlovom summite vo Washingtone. Ich tlak je pochopiteľný – ide však o nebezpečnú myšlienku, ktorá by zaviazala USA k dlhodobej obrane Ukrajiny a zároveň vytvorila veľkú zraniteľnosť pre NATO. Aiancia by skončila ako slabšia, nie silnejšia než dnes. Členstvo v NATO tiež nie je pre Ukrajinu najlepšou voľbou,“ píše Chivvis v britskom denníku The Guardian.

Podľa neho aplikácia článku 5, ktorý zaväzuje štáty NATO navzájom si pomôcť pri napadnutí, by bola po vojne na Ukrajine veľmi problematická a nevie o žiadne serióznej vojenskej analýze, čo by znamenal takýto záväzok.

„Za takmer každého predstaviteľného konca vojny bude Ukrajina čeliť nepriateľstvu zo strany Ruska, ktoré zostane vojensky oveľa schopnejšie ako Ukrajina. V súčasnosti má Ukrajina v zbrani viac ako 300 000 mužov . Táto armáda bude musieť byť demobilizovaná, keď sa vojna skončí, ak má existovať nádej na reštart ukrajinskej ekonomiky. To znamená, že ak by sa Ukrajina pripojila k NATO, ostatní členovia aliancie by museli nasadiť svoje vlastné sily, pravdepodobne vo značnom počte, priamo na Ukrajine na dobu neurčitú,“ uviedol.

Predpokladá, že USA by nenasadili sily v rozsahu potrebnom na obranu Ukrajiny. Napriek tomu, že štáty v Európe zvýšia výdavky na obranu, bude trvať roky, „kým znovu vybudujú svoju vojenskú silu“. Jadrové zbrane túto medzeru nezacelia, tvrdí a dodáva, že „myšlienka, že NATO by bolo ochotné viesť jadrovú vojnu s Ruskom, aby ochránilo Ukrajinu, čo by mohlo viesť k zániku civilizácie, ako ju poznáme, je len fantázia“.

„Záväzok NATO brániť Ukrajinu ako spojenca by preto mohol mať o niečo väčšiu cenu ako papier, na ktorom bol napísaný. To by spochybnilo existujúce záväzky voči iným spojencom, oslabilo by to alianciu a ďalšie globálne záväzky USA,“ píše Chivvis v The Guardian.

„Každý, kto uznáva, že táto vojna sa bude musieť skončiť rokovaniami – vrátane samotnej Bidenovej administratívy – by sa preto v tejto chvíli nemal zaviazať, že privedie Ukrajinu do NATO. Gestá smerom k členstvu v NATO by tiež zahrali do Putinovho rozprávania o vojne, ktorú čiastočne odôvodnil tým, že bojuje proti agresívnemu expanzívnemu NATO,“ uviedol a dodáva, že sú aj lepšie možnosti.

„NATO už prisľúbilo Ukrajine stovky miliárd, čo je mimoriadne štedrá suma. Ukrajinskí lídri by mali prestať žiadať o členstvo v NATO a Bidenova administratíva by to mala prestať zvažovať. Summit (v júli vo Washingtone) by sa mal namiesto toho zamerať na ukončenie vojny a naštartovanie Ukrajiny na ceste k oživeniu. Toto je jediný spôsob, ako môže Ukrajina prekvitať a tak skutočne vyhrať túto vojnu,“ dodal Chivvis.