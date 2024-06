Tisíce proiránskych bojovníkov ponúka Hizballáhu pomoc v prípadnej vojne s Izraelom. Konflikt by sa týkal aj Cypru, tvrdí Nasralláh

Tisíce členov rôznych proíránskych militantných skupín z Iraku, Sýrie, Jemenu a ďalších krajín Blízkeho východu sú pripravené prísť bojovať do Libanonu po boku hnutia Hizballáh proti Izraelu, pokiaľ by súčasný cezhraničný konflikt na severe Izraela prerástol do vojny.

Loď s nákladom potravín pre obyvateľov Pásma Gazy v prístave v meste Larnaka. Cyprus spolupracuje s Izraelom od marca na humanitárnom koridore do Gazy

Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na svoje zdroje z týchto frakcií a analytikov. Napätie medzi Izraelom a Hizballáhom v posledných týždňoch výrazne vzrástlo a aj v tomto konflikte bude vo Washingtone rokovať izraelský minister obrany Joav Galant, ktorý tam odletel v nedeľu ráno.

„Rokovania s vysokými (americkými) vládnymi predstaviteľmi sú kľúčové pre budúcnosť vojny. Počas týchto stretnutí budem preberať vývoj na južnom a severnom fronte, v Gaze a Libanone,“ uviedol Galant pred odletom do USA podľa serveru The Times of Israel (ToI).

„Sme pripravení na akúkoľvek akciu, ktorá bude potrebná v Gaze, Libanone a ďalších oblastiach,“ dodal Galant, ktorý má v USA rokovať okrem iného so svojím americkým náprotivkom Lloydom Austinom či ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom.

Cieľom Galantovej cesty je podľa ToI prinútiť americkú vládu odblokovať dodávky ťažkých bômb, ktoré Washington pozastavil v súvislosti s rozsiahlou pozemnou operáciou izraelskej armády na juhu Pásma Gazy v oblasti Rafahu.

Server ToI pripomenul, že Galantova návšteva sa koná krátko po tom, čo izraelský premiér Benjamin Netanjahu tento týždeň zverejnil video, na ktorom Spojené štáty za pozastavenie dodávok zbraní kritizoval a uviedol, že Blinken ho uistil, že vláda sa snaží „dňom aj nocou“ pozastavenie odblokovať.

Biely dom v reakcii uviedol, že nevie, o čom Netanjahu hovorí, že ide len o jednu dodávku jedného typu zbraní, strán ktoré nie je nič nové. Hovorkyňa Bieleho domu tiež povedala, že ohľadom uvoľnenia zásielky sa vedú s Izraelom konštruktívne rozhovory.

Predchádzajúce sporadické cezhraničné útoky medzi libanonským Hizballáhom a izraelskou armádou prerástli v intenzívne, takmer denné ostreľovanie vlani v októbri po teroristickém útoku palestínskeho hnutia Hamas na Izrael, ktorým sa začala vojna v Pásme Gazy.

Hizballáh je spojencom Hamasu a obe tieto hnutia podporuje Irán. V posledných týždňoch sa konflikt na severe Izraela vyostril, keď izraelská armáda zabila vysoko postaveného regionálneho veliteľa Hizballáhu. Šíitske islamistické hnutie Hizballáh potom v reakcii vykonalo rozsiahly dronový a raketový útok na izraelské vojenské objekty na severe krajiny.

V stredu konflikt ďalej vyhrotil vodca Hizballáhu Hasan Nasralláh, keď vyhlásil, že vojna s Izraelom by nemala pravidiel ani hraníc. Rovnako povedal, že vojna by sa týkala aj Cypru, ak by izraelskému letectvu poskytol svoje letiská.

To ale odmietol cyperský prezident Nikos Christodulidis, podľa ktorého Cyprus nie je nijako zapojený do vojenských operácií v regióne. Cyprus spolupracuje s Izraelom od marca na humanitárnom koridore do Gazy, ktorý ale príliš nefunguje kvôli prerušovaniu prevádzky amerického móla pri Gaze kvôli zlému počasiu. Nasralláh tiež v stredu zopakoval, že pokiaľ chce Izrael upokojiť konflikt s Hizballáhom, musí zastaviť vojnu v Pásme Gazy.

Zmierniť napätie sa tento týždeň pokúsil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorého krajina má blízke vzťahy s libanonskou vládou. Macron navrhol vytvoriť spolu s USA a Izraelom skupinu, ktorá by sa napätie medzi Libanonom a Izraelom snažila zmierniť. Izrael ale tento návrh odmietol.

Čo sa týka rôznych militantných skupín, ktoré v minulosti bojovali napríklad v sýrskej občianskej vojne, ostreľujú americké vojenské základne v Iraku a Sýrii či z Jemenu útočia na lode v Červenom mori, Nasralláh v stredu povedal, že Hizballáh má sám viac ako 100-tisíc bojovníkov.

„Povedali sme im, ďakujeme, ale bojovníkov máme dosť,“ citovala dnes AP Nasralláha. Podľa neho je do súčasného vzájomného ostreľovania s izraelskou armádou zapojená len malá časť bojovníkov Hizballáhu.