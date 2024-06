Prieskum: Júnové voľby v Česku by s výrazným náskokom vyhralo hnutie ANO

Ak by sa parlamentné voľby v Česku konali v júni, zvíťazilo by v nich opozičné hnutie ANO so ziskom 32,9 percenta hlasov. Za ním by nasledovala vládna Občianska demokratická strana (ODS) s 14,8 percenta a Česká pirátska strana s 8,7 percenta. Vyplýva to z prieskumu ústavu STEM pre CNN Prima News, informoval portál Novinky.cz.

Do parlamentu by sa ďalej dostalo hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru s 7,3 percenta hlasov, hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) so ziskom 6,8 percenta a Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM), ktorú by podporilo 5,1 percenta voličov.

Naopak, päťpercentné kvórum by neprekročila strana TOP 09 (4,5 percenta), Prísaha (3,7 percenta) a ani Motoristi (2,7 percenta). Kresťanskú a demokratickú úniu – Československú stranu ľudovú (KDÚ-ČSL) a sociálnych demokratov (SOCDEM) by podporilo 2,5 percenta voličov. Približne dvojpercentnú podporu by získali Zelení, Slobodní, PRO a Trikolóra.

Volebný model počítal s kandidatúrou jednotlivých strán, to však nie je ani podľa autorov príliš pravdepodobné. Preto z neho nevyplýva, akú podporu by získala koalícia Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Prieskumu sa zúčastnilo 1609 respondentov. Ústav odhadol volebnú účasť na 59 percent.