S kým by Babiš mohol vládnuť? Krajná pravica sa mu zalieča, ale on ohŕňa nos. A o Fialovi tvrdí, že sa zbláznil

Do volieb zostáva ešte veľa času, ale ak sa neudeje veľké prekvapenie, budúcu českú vládu zostaví Andrej Babiš. Možno ani on však zatiaľ netuší, s kým by koalíciu vytvoril.

Voľby do Poslaneckej snemovne sa uskutočnia na jeseň 2025. Babiš, ktorý je líder opozičného hnutia ANO, sa nachádza na dobrej ceste, aby sa vrátil do funkcie premiéra, ktorú vykonával v rokoch2017 – 2021. Opakovane to potvrdzujú výsledky prieskumov verejnej mienky. Babišovmu hnutiu by teraz odovzdala svoj hlas tretina opýtaných voličov (32,9 %). „V prípade samostatnej kandidatúry by na druhom mieste bola Občianska demokratická strana (14,8 %), tretí by boli Piráti (8,7 %), informovala televízna stanica CNN Prima News, pre ktorú prieskum vypracovala agentúra STEM. Do snemovne by sa dostali ešte tri strany: Sloboda a priama demokracia (7,3 %), Starostovia a nezávislí (6,8 %) a komunisti (5,1 %).

O možnom rozdelení mandátov je nateraz zbytočné hovoriť. Nie je totiž jasné, ktoré strany pôjdu do volieb spoločne, aby sa pokúsili zabrániť prepadnutým voličským hlasom. Občianski demokrati (ODS) by si mohli zopakovať spojenectvo SPOLU, ktoré pred na jeseň 2021 vytvorili so stranou TOP 09 a s ľudovcami, podobne Piráti so Starostami a nezávislými. Otázne je, čo urobia komunisti a sociálni demokrati: viac ako tri desaťročia sa nedokážu zblížiť; ak neuzavrú predvolebnú alianciu, opäť môžu tieto dve ľavicové strany zostať pred bránou Poslaneckej snemovne, ako sa im to stalo po posledných voľbách v októbri 2021.

Už teraz sa však špekuluje o tom, s kým by očakávaný víťaz budúcoročných volieb mohol ísť do vlády. Prichádza do úvahy Sloboda a priama demokracia (SPD)? Šéf tejto krajne pravicovej strany Tomio Okamura sa zalieča Babišovi. „Hnutie SPD chce byť súčasť budúcej vlády," zdôraznil v marci tohto roku v podcaste s názvom Chuť moci s tým, že ANO označil za najbližšieho politického partnera. Okamura však zároveň poznamenal, že veľa členov SPD neznáša Babiša. Podľa neho to súvisí hlavne s tým, že kým krajne pravicoví voliči sú naladení proti EÚ, naopak, líder ANO si nevie predstaviť fungovanie štátu bez členstva v únii.

Pár týždňov predtým Babiš naznačil, že Okamuru nevylučuje z budúcej vládnej zostavy. „Volí ich pol milióna občanov, je to legitímna strana," povedal vtedy o SPD pre CNN Prima News. Súčasne však pripomenul, že ANO sa jednoznačne rozchádza s hnutím Okamuru v otázke vypísania referenda o zotrvaní Českej republiky v EÚ (podobne aj v prípade členstva v NATO).

Čo sa vo februári zdalo, že je aspoň teoreticky možné, však už v apríli vôbec neplatilo: Babiš sa obul do SPD a zdôraznil, že s týmto hnutím do vlády nepôjde. „Nedokážem si predstaviť byť s ním v koalícii. Neustále útočí na ANO, klame o nás. A chce vystúpiť z EÚ aj z NATO, na čom sa nezhodneme," uviedol vtedy Babiš o Okamurovi pre server Novinky. „Okamura sa správa ako neriadená strela," pridala sa k Babišovi šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová počas diskusie v Českej televízii.

Naozaj však medzi ANO a SPD existujú neprekonateľné prekážky? Babiš a Schillerová kritizovali Okamura krátko po tom, čo na sneme svojho hnutia tvrdil o SPD, že ako jediný politický subjekt v Českej republike bráni v EÚ vlastenecké záujmy. Rypol si pritom do Babiša, keď povedal, že z peňazí českých firiem, rodín a penzistov sa financujú „oligarchovia a korupčníci na Ukrajine a nezmyseLné zabíjanie na oboch stranách (vo vojne s Ruskom)". SPD malo svoj snem necelý mesiac pred voľbami do Európskeho parlamentu, čomu zodpovedala rétorika Okamuru, ktorý sa netajil tým, že sa usiluje získať si rovnakých voličov, akí sympatizujú s ANO. Je preto pochopiteľné, že, Babiš a Schillerová reagovali veľmi dôrazne.

Nedá sa vylúčiť, že zostávajú v platnosti Babišove slová v rozhovore pre Pravdu v marci tohto roku, keď na otázku, či by hľadal koaličný potenciál v radoch SPD, odpovedal, že vždy hovoril, že koalície sa uzatvárajú až po voľbách? „Nebudem tu kádrovať strany… Pokiaľ ide o SPD, tak majú úplne iný program, chcú vystupovať z NATO aj z EÚ, a to je pre nás úplne neprijateľné," povedal Babiš. Dá sa to vnímať tak, že s Okamurom by si vedel sadnúť k rokovaciemu stolu, keby ustúpil od svojej predstavy o odchode z EÚ aj z NATO? Odpoveď prinesie až jeseň 2025.

A čo ďalší? Prekvapí v parlamentných voľbách zoskupenie dvoch menších hnutí Prísaha a Motoristi? V prieskume, ktorý robil SANEP, by ani jedno z nich kandidujúce samostatne nezískalo čo i len jeden mandát. V nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu sa však uchádzali o priazeň voličov ako politická aliancia, ktorá dostala viac ako desať percent odovzdaných hlasov. Babiš by možno vedel s nimi debatovať, ale aj v ich prípade problém spočíva v niektorých radikálnych prejavoch.

Čo vyzerá takmer isto, je nemožnosť spolupráce ANO s ODS. S pribúdajúcimi prešľapmi a s neplnením viacerých predvolebných sľubov sa stávajú predstavitelia súčasnej koalície čoraz viac vyhľadávaným terčom ostrej kritiky. Zvlášť ODS na čele s premiérom Petrom Fialom, ktorý predstavuje pre Babiša hlavného súpera. Samozrejme, že predseda vlády tiež slovne útočí na lídra ANO, ten mu to často vracia takpovediac aj s úrokmi.

Napríklad po voľbách do Európskeho parlamentu neuniklo pozornosti Babiša to, čo Fiala povedal v rozhovore pre server iDNES. Podotkol, že opozícia v nich neposilnila svoju pozíciu, pretože získala osem mandátov v Bruseli, naopak, vládnuce strany dostali deväť mandátov. Babiš reagoval na Fialovo interview počas rokovania Poslaneckej snemovne. Poradil mu, aby si oddýchol, ak si nevšimol, že opozícia posilnila svoje postavenie. Babiš pokračoval, že premiér je „úplne mimo" a „zbláznil sa". „Je to patologický klamár. Mám obavy o jeho zdravie," uzavrel líder ANO.