Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 852 dní Rusi používajú na bombardovanie novú obriu kĺzavú bombu FAB-3000 Video Zdroj: X

6:25 Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov je presvedčený, že rakety ATACMS s dlhým doletom, ktoré americký prezident Joe Biden konečne dodal Ukrajine, by mohli Krymský (Kerčský) most napokon zničiť. Uviedol to v rozhovore pre americký denník The Philadelphia Inquirer. Cieľom je prerušenie zásobovania ruských síl na Kryme.

Budanova už Moskva „zatkla v neprítomnosti“ za úlohu jeho spravodajskej agentúry pri vážnom poškodení mosta v roku 2022, zrejme bombou z nákladného auta. Považuje to za česť, píše Philadelphia Inquirer.

Tí, ktorí tvrdia, že ATACMS nie sú dostatočne výkonné, aby vykonali túto prácu, sa mýlia, povedal. „Mali by si prečítať technické príručky. Jedinou otázkou je ich množstvo, ale v zásade nám tieto rakety umožnia splniť takúto misiu“.

Budanov sa smeje myšlienke, že Moskva by v prípade ohrozenia kontroly nad Krymom použila taktické jadrové zbrane.

„V prvom rade viem, čo sa tam vonku skutočne deje. Po druhé, poznám skutočné charakteristiky ruských jadrových zbraní. Aké by to malo využitie? Nemáme veľkú koncentráciu jednotiek, pre ktoré by boli takéto jadrové zbrane vhodné. Prelomiť diery v našich obranných líniách je možné konvenčnými prostriedkami boja. Okrem toho by použitie jadrových zbraní viedlo k veľkým politickým rizikám pre Putina,“ uviedol.

Putinove červené línie na Kryme boli mnohokrát prekročené, keď Ukrajina odpálila britské rakety na tamojšie základne, a nič sa nestalo, povedal Budanov. Ak existuje nejaká šanca presvedčiť Putina, že nemôže vyhrať, môže to spočívať v tom, že moc Moskvy na Kryme bude neudržateľná, do­dal.

Budanov v interview pre The Philadelphia Inquirer uviedol, že nevidí zmysel v mierových rozhovoroch, pretože „nemáme inú možnosť, ako získať späť to, čo bolo okupované. Inak bude vojnový stav trvať naveky“.