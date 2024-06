Čina hrozí trestom smrti. Taiwan: Demokracia nie je zločin, skutočným zlom je autokracia

Čína, ktorá vníma Taiwan ako svoje územie, nijako neskrýva svoje antipatie voči novozvolenému prezidentovi Laj Čhcing-teovi a označuje ho za „separatistu“. Počas jeho slávnostnej inaugurácie narušila vzdušný priestor Taiwanu vojenským cvičením.

Čína v piatok zosilnila svoj tlak na Tchaj-pej nariadením, podľa ktorého čínske súdy majú trestať podporovateľov formálnej taiwanskej nezávislosti.

„Chcem zdôrazniť: demokracia nie je zločin. Je to autokracia, ktorá je skutočným zlom. Čína nemá absolútne žiadne právo postihovať obyvateľov Taiwanu za ich postoje,“ uviedol Laj Čching-te na tlačovej konferencii.