Kremeľ nadšený nebude. EÚ našla spôsob, ako obísť Orbána pri vyzbrojení Ukrajiny zo zmrazených ruských aktív

Európska únia našla cestu, ako obísť maďarské veto na nákup zbraní pre Ukrajinu z výnosov zo mrazených ruských aktív, píše server denníka Financial Times (FT). Mohlo by to podľa neho tiež uvoľniť cestu pre pôžičku Kyjevu vo výške 50 miliárd dolárov zo strany skupiny G7.

Šéf diplomacie dvadsaťsedmičky Josep Borrell denníku povedal, že Maďarsko sa zdržalo skoršieho hlasovania o vyčlenení výnosov zo mrazených ruských aktív, a tak „by nemalo byť súčasťou rozhodovania o použití týchto peňazí“. Poznamenal, že ide o sofistikovanú právnu cestu, ako maďarské veto obísť, ale je v poriadku.

Obchádzka Budapešti, ktorá má v rámci EÚ napriek vojne najústretovejšie vzťahy s Moskvou, by podľa FT tiež mohla pomôcť odstrániť prekážku, ktorá mohla komplikovať snahy skupiny G7 získať do decembra 50 miliárd dolárov na pôžičku pre Kyjev. Na jej splácanie majú byť použité práve zisky zo mrazených ruských aktív.

Obavy Spojených štátov a ďalších krajín v G7 z toho, že Maďarsko zablokuje rozhodnutie EÚ nechať ruské aktíva zmrazené na dobu neurčitú, rokovania o rozsiahlej pôžičke výrazne spomalili. Právna kľučka Bruselu by ale podľa činiteľov oboznámených so situáciou mala stačiť ako záruka, že pôžička bude splácaná.

Aj do budúcnosti však Maďarsko môže pomoc Ukrajine blokovať. Napríklad tým, že bude proti sankciám voči Rusku, ktoré sa každého pol roka predlžujú, k čomu je potrebné jednomyseľné rozhodnutie.

EÚ podľa Borrella navrhla Maďarsku dohodu, ktorá by vychádzala z toho, že nebude musieť akokoľvek podporovať Ukrajinu výmenou za to, že nebude blokovať pomoc ostatných krajín. Budapešť to ale odmietla. „Ani keď majú ponuku, že nebudú súčasťou tímu, a ich peniaze nebudú použité pre Ukrajinu… to nestačí,“ podotkol s tým, že to „súvisí so silnými väzbami, ktoré majú na Rusko“.