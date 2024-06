Prigožinove dedičstvo straší: jeho impérium sa rozpadlo, kult však medzi Rusmi prežíva

Prigožin žiada, aby Gerasimov a Šojgu prišli za ním do Rostova na Done Video Šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin na veliteľstve Južného vojenského okruhu žiadal, aby Gerasimov a Šojgu prišli za ním do Rostova na Done, ktorý obsadil v júni 2023 so svojimi žoldniermi. Ak neprídu, chce ísť za nimi do Moskvy.

Hrob, ktorý sa nachádza asi desať kilometrov od centra Petrohradu, sa stal pútnickým miestom. Aj dnes mnoho Rusov uctieva tohto muža, bohatého podnikateľa, odsúdeného zlodeja, niekdajšieho dôverníka šéfa Kremľa Vladimira Putina a spoluzakladateľa nechvalne známej Vagnerovej žoldnierskej skupiny. Pred rokom sa Prigožin postavil do čela vzbury proti skorumpovanému vedeniu ruskej armády a podľa oficiálnych údajov zomrel o dva mesiace neskôr pri leteckom nešťastí.

Napriek tomu, že Prigožinovo podnikateľské impérium sa po jeho smrti rozpadlo, jeho kult prežíva ďalej nielen v Petrohrade, kde sa narodil. Taktiež v Moskve ľudia nosia kvety na improvizované pamätné miesto v blízkosti Kremľa. Pomníky šéfa vagnerovcov vznikli aj inde.

Pri vchode na Porochovský cintorín sedí predavačka kvetov. Má radosť, že od Prigožinovho pohrebu idú obchody dobre. K hrobu to je od nej niekoľko stoviek metrov, cestu ukazujú šípky. S karafiátmi prichádzajú muži v motorkárskych kombinézach, drsní chlapi v maskáčoch alebo obyčajné páry. Niektorí z nich hovoria, že Prigožina uctievajú, pretože ako skutočný vlastenec bojoval za silné Rusko.

Za pekného počasia pracovníci cintorínnej správy pokladajú na zem kamenné dosky, aby sa chodci ľahšie dostávali k hrobu. Na ňom je ruská trikolóra, vlajka Vagnerovej žoldnierskej skupiny a vence. Starší muž, ktorý vedie bicykel, hovorí, že na Prigožinov hrob chodí často. Sťažuje sa, že ruské úrady od pádu lietadla s Prigožinom na palube z vlaňajšieho 23. augusta nijako nevysvetlili okolnosti tejto nehody.

„Zostáva toľko nezodpovedaných otázok,“ hovorí tento 63-ročný muž. Podobne ako mnoho ľudí v Rusku si myslí, že havária lietadla s Prigožinom bola pomstou Kremľa za júnovú vzburu. Ale je aj nemálo Rusov, ktorí si myslia, že Prigožin je nažive a robí rôzne obchody v Afrike alebo niekde inde. „Ja tomu neverím, že by mohol sedieť v pokoji niekde v zahraničí a nezasahovať, on by sa o Rusko staral,“ je presvedčený muž zo cintorína.

Prigožin sa rozkričal: Šojgu! Gerasimov! Kde je munícia? Video Jevgenij Prigožin, šéf žoldnierskej skupiny vagnerovcov, v emotívnom videu nad telami padlých kričí na velenie ruskej armády a pýta si muníciu. / Zdroj: Tlačová služba jednotky Vagner

Podľa Putina ktosi v Prigožinovom lietadle neodborne manipuloval s granátom, ktorý potom explodoval. Rozšírený je aj názor, že lietadlo v Tverskej oblasti cielene zostrelila ruská protivzdušná obrana.

Putin neskôr nechal tisíce Prigožinových vojakov zaradiť do regulérnej ruskej armády. A akoby dal posmrtne Prigožinovi zapravdu, keď pred časom odvolal ministra obrany Sergeja Šojgua a ďalších predstaviteľov vojenského vedenia krajiny nechal zatknúť kvôli podozreniu z korupcie a zneužitia právomocí.

Prigožinovo dedičstvo však ďalej straší Rusko. S Putinovým povolením naverboval v ruských väzniciach desaťtisíce väzňov, ktorí sa mohli vo vojne na Ukrajine vykúpiť na slobodu. Ak prežili šesť mesiacov na fronte, získali voľnosť často páchatelia ťažkých zločincov, vrátane vrahov. Odvtedy ruskou spoločnosťou otriasajú činy, ktorých sa títo navrátilci dopúšťajú. Napádajú svoje manželky, matky, sestry i ľudí, ktorí s nimi príbuzní nie sú. V apríli polícia v Leningradskej oblasti zadržala 42-ročného bývalého wagnerovca, ktorý po hádke zabil svoju priateľku a jej telo rozrezal na kusy a ukryl v kufri. Vagnerova skupina tohto vraha odsúdeného na 12 rokov väzenia najala v trestaneckej kolónii.

Prigožin nebezpečenstvo kriminality páchané niekdajšími väzňami slúžiacimi v jeho súkromnej armáde bagatelizoval. Odborníci z organizácie Nasiliju net (Nie násilie) majú obavy, že s tým, ako sa budú vracať do bežného života ďalší takíto muži s možným posttraumatickým stresovým syndrómom, miera domáceho násilia v Rusku ešte vzrastie.