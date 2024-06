Uvoľňuje Moskva kritéria odpálenia atómoviek? Rusko začalo revíziu jadrovej doktríny

Jadrové zbrane? Aj Putin má niekoho, na kom mu záleží, hovorí Japonka, ktorá prežila Hirošimu Video Teruko Jahataová ako osemročná prežila v Hirošime výbuch americkej atómovej bomby. Čo odkazuje ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorého režim sa od invázie na Ukrajinu atómovkami vyhráža? / Zdroj: TV Pravda

„Putin povedal, že táto práca začala, aby sa doktrína dostala do súladu s terajšou situáciou,“ cituje agentúra Reuters Peskova.

Podľa doterajšej jadrovej doktríny by ruská armáda jadrové zbrane použila v prípade jadrového útoku alebo takéhoto útoku konvenčnými zbraňami, ktorý by predstavoval existenčné ohrozenie ruského štátu. Od začiatku plnohodnotnej ruskej invázie na Ukrajinu niektorí zástancovia tvrdej línie v Rusku hovoria o tom, že Moskva by kritériá nasadenia jadrových zbraní mala uvoľniť.

Putin minulý týždeň vyhlásil, že ruské úvahy o úprave jadrovej doktríny súvisia s tým, že NATO sa podľa neho snaží meniť kritériá použitia jadrových zbraní.