ONLINE: USA majú recept na víťazstvo Ukrajiny. Hovoria o troch krokoch

7:15 Štyria ľudia utrpeli zranenia a desiatky budov zostalo poškodených po viacerých útokoch Ukrajiny na juhoruskú Belgorodskú oblasť, uviedol v utorok tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov. TASR informuje podľa agentúry Reuters.

Nad oblasťou bolo podľa neho zničených najmenej šesť dronov vypustených Ukrajinou, uviedol Gladkov na platforme Telegram. Dvaja ľudia pritom podľa neho údajne utrpeli zranenia v dôsledku šrapnelov.

Ďalšia osoba utrpela zranenia po zostrelení dronu nad oblastnou metropolou Belgorod, a štvrtá žena sa zranila v jednej z dedín, dodal Gladkov.

V dôsledku dronových útokov zostali podľa neho poškodené viaceré budovy i vozidlá.

Ruská protivzdušná obrana zostrelila nad územím krajiny v noci na utorok dovedna 29 dronov, uviedli tamojšie tlačové agentúry.

Agentúra Reuters pripomína, že informácie nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť. Obe strany konfliktu odmietajú zámerné cielenie na civilistov vo vojne, ktorú v roku 2022 začalo Rusko napadnutím svojho menšieho suseda.

6:25 Na zabezpečenie úspechu Ukrajiny vo vojne vnútenej Moskvou je nevyhnutné predovšetkým zbaviť Rusko možnosti postupovať na východe, využívať tesné palebné línie a spôsobovať Ukrajine ekonomické straty, citovala ukrajinská agentúra Ukrinorm James O 'Briena, námestníka amerckého ministra zahraničných vecí Antony Blinkena.

„Keď hovorím o stratégii úspechu Ukrajiny v tomto momente, ide o to, že je potrebné zastaviť pokusy Ruska preniknúť na východ. A to je prvý krok k úspechu,“ poznamenal predstaviteľ amerického Štátneho departmentu.

Znamená to podľa neho zbaviť Rusko možnosti využiť jeho palebné pozície, čo sa dá dosiahnuť dostatočným vybavením Ukrajiny prostriedkami protivzdušnej obrany a ďalšími zbraňami, aby mohla bojovať počas dlhšieho obdobia.

„Potom príde okamih, keď sa Rusko bude musieť zamyslieť, či sa môže posunúť ďalej,“ uviedol O'Brien."

Okrem toho, ako podľa Ukrinform uviedol, definíciou úspechu Ukrajiny je, aby nakoniec mohla kontrolovať celé svoje medzinárodne uznané územie.

Minulý týždeň administratíva amerického prezidenta oficiálne oznámila zmenu priorít pri dodávkach rakiet pre pokročilé systémy protivzdušnej obrany Patriot, keď presmerovala objednávky iných krajín na uspokojenie potrieb Ukrajiny, pripomenula agentúra Ukrinform.