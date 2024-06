Hotovo po dlhých 12 rokoch. Assange prizná vinu a môže sa vrátiť domov

Zakladateľ serveru WikiLeaks Julian Assange sa dohodol s americkou justíciou a chce sa priznať k porušeniu zákona o ochrane tajných informácií. Dohoda urobí bodku za mnohoročným sporom o slobodu slova a Assange sa vďaka nej bude môcť vrátiť do domovskej Austrálie. Informovali o tom tlačové agentúry na základe súdnych dokumentov vyplnených v pondelok americkým ministerstvom spravodlivosti.

Pred Najvyšším súdom v Londýne v pondelok 20. mája 2024 stojí demonštrant. Britský súd rozhodol, že zakladateľ WikiLeaks Julian Assange sa môže odvolať proti príkazu, aby bol vydaný do USA pre obvinenia zo špionáže.

Prokuratúra podľa nich nebude požadovať pre Assange nový trest a postačí jej päť rokov, ktoré strávil v cele v Británii. Podľa vyjadrenia WikiLeaks už Assange v pondelok celu opustil a odletel z Británie, čo ukazuje video na sociálnej sieti X.

Päťdesiatdvaročný niekdajší počítačový expert v USA čelí 18 obvineniam, z toho 17 za špionáž. Podľa súdneho podania citovaného agentúrami sa chce priznať k jedinému bodu obvinenia, ktorým je sprisahanie s cieľom získať a zverejniť utajované informácie o americkej národnej obrane.

Assange by si mal osobne vypočuť rozsudok v noci na stredu SELČ na súde na jednom z ostrovov tichomorského súostrovia Severné Mariany, ktoré sú pridruženým štátom USA. Odtiaľ by mal zamieriť priamo domov do Austrálie.

Assange stál v roku 2010 za doteraz najväčším únikom utajovaných armádnych dokumentov a zverejnením nespočetných diplomatických depeší alebo videa z útoku v irackej metropole Bagdadu, pri ktorom Američania zabili niekoľko ľudí vrátane dvoch novinárov. Jeho právnici sa roky snažili brániť vydaniu do USA s tvrdením, že mu tam hrozí celkový trest až 175 rokov, pokiaľ bude odsúdený. Americké úrady odhadovali, že by trest bol výrazne nižší.

Podľa spomínaného dokumentu prokuratúra navrhuje trest 62 mesiacov väzenia, ktorý zodpovedá dobe, ktorú strávil v britskej cele. Ak sudca na dohodu prokuratúry a Assangeových obhajcov pristúpi, oslobodzujúci rozsudok zaznie v stredu o 9. hodine ráno miestneho času (1.00 SELČ).

WikiLeaks dnes zverejnil video Assange v džínsoch a modrobielej košeli s vyhrnutými rukávmi, ako podpisuje dokument o svojom prepustení z britského väzenia a následne nasadá do súkromného lietadla s logom charterovej firmy VistaJet. Jediný jej let štartujúci v pondelok popoludní z londýnskeho letiska Stansted mieril podľa agentúry Reuters do Bangkoku, žiadny zo zdrojov oboznámených s Assangeovou cestou však oficiálne túto destináciu nepotvrdil. Zástupcovia Assangom založeného servera napísali, že jeho prepustenie je výsledkom celosvetovej kampane zástancov slobody slova a mnohých ďalších stúpencov.

„Julian je voľný!!!“ napísala na X jeho žena Stella Assangeová. „Našu nesmiernu vďačnosť k tebe nemožno vyjadriť slovami, áno k tebe, ktorý si všetky po celé tie roky mobilizoval, aby sa sen mohol stať skutočnosťou,“ dodala.

Assange sa od apríla 2019 zdržiaval v londýnskom väzení so zvýšenou ostrahou Belmarsh. Predtým strávil sedem rokov na veľvyslanectve Ekvádore v Londýne, aby sa vyhol vydaniu do Švédska, ktoré ho chcelo stíhať kvôli podozreniu zo znásilnenia a sexuálneho obťažovania. V novembri 2019 švédska prokuratúra kvôli premlčaniu predbežné vyšetrovanie Assange zastavila.

Počas viac ako 12 rokov zadržiavania sa Assange pre mnohých stal symbolom boja za slobodu slova. Podľa jeho blízkych sa zároveň väznenie negatívne prejavilo na jeho zdravotnom stave.

Austrálsky premiér Anthony Albanesa nechtiac podľa agentúry Reuters komentoval prebiehajúce právne kroky, jeho hovorca však zopakoval premiérov názor, že Assangeov prípad sa už vliekol neúnosne dlho a jeho naťahovanie nemohlo priniesť nič pozitívne.