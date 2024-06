Bezdomovec v Holandsku vrátil 2000 eur, ktoré našiel vo vlaku

Tridsaťtriročný Hadjer Al-Ali, ktorý bol 18 mesiacov bez stáleho domova, na peňaženku narazil pri jednej z obchôdzok, pri ktorých zbiera plastové fľaše, ktoré následne vymieňa za peniaze. V peňaženke bolo „približne 2000 eur, ale bohužiaľ žiadne osobné doklady, ani nič ďalšie, čo by mohlo umožniť kontaktovať jej majiteľa“, uviedla polícia.

„Pretože sa domnievame, že poctivosť by sa mala vyplácať, dostal cenu Strieborný palec, ktorú niekedy udeľujeme občanom, s darčekovým poukazom v hodnote 50 eur,“ dodali úrady. Pokiaľ sa k nálezu do roka nikto neprihlási, pripadne podľa práva poctivému nálezcovi.

„Bez ohľadu na to, čo nájdem, vždy to odovzdám,“ povedal Al-Ali vo videu, ktorý zverejnil miestny server De Stentor. „Možno má majiteľ firmu a môže mi poskytnúť prácu alebo miesto, kde by som mohol žiť. Človek nikdy nevie,“ vysvetlil muž svoj prístup.