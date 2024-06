Ultraortodoxní Židia sa v Izraeli vojenčine nevyhnú, rozhodol súd

Izraelský najvyšší súd rozhodol, že armáda židovského štátu musí začať povolávať do služby aj ultraortodoxných Židov, informuje agentúra AP. Podľa súdu neexistuje dôvod, prečo by muži spôsobilí na službu nemali byť odvedení. Krok by mohol ohroziť postavenie premiéra Benjamina Netanjahua, pretože má ortodoxných koaličných partnerov, napísala agentúra AP.