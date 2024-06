Bolton: Jadrové zbrane v Južnej Kórei by mohli odradiť hrozby KĽDR a Ruska

Opätovné premiestnenie amerických taktických jadrových zbraní do Južnej Kórey by mohlo posilniť jej politiku odradzovania voči severokórejským hrozbám v čase prehlbovania väzieb medzi KĽDR a Ruskom. Vyhlásil to v utorok v Soule bývalý poradca USA pre národnú bezpečnosť John Bolton.