Hlad po nábojoch pominul, dodávky munície pre Ukrajinu zmiernili ruský tlak. Na obzore je však iný problém

Nezávisle od správy Reuters český premiér Petr Fiala oznámil, že pred časom na Ukrajinu dorazila prvá zásielka delostreleckej munície zariadenej v rámci českej iniciatívy.

Reportéri Reuters navštívili ukrajinskú delostreleckú jednotku v Doneckej oblasti na východe krajiny. Vojaci v tom čase strieľali z amerických samohybných húfnic M-109 tak, ako vyžadovala situácia. V minulosti boli podľa svojich slov nútení obmedzovať používanie delostreleckých nábojov kalibru 155mm pre ich nedostatok.

„Panoval ‚hlad po nábojoch‘. Munícia bola na pomerne prísny prídel. Malo to vplyv na pechotu. Blížili sa (Rusi) zo všetkých strán, zraňovalo to príslušníkov pechoty,“ opísal veliteľ jednotky, 46-ročný Vasyl. Teraz podľa neho tento ‚hlad‘ pominul. „Pracujeme dobre,“ dodal ukrajinský vojak.

Dopyt po delostreleckých nábojoch prudko vzrástol po tom, ako Rusko vo februári 2022 začalo rozsiahlu inváziu do susednej krajiny. Časom sa stenčili zásoby spojencov Kyjeva, ktorí napadnutú krajinu podporujú dodávkami zbraní. Potrebné sú pritom tisíce delostreleckých granátov denne, píše Reuters.

Situáciu skomplikovalo päťmesačné čakanie, kým na konci apríla americký Kongres schválil odkladaný balík pomoci v hodnote 61 miliárd dolárov, ktorého cieľom je okrem iného doplniť zásoby ukrajinského delostrelectva aj protivzdušnej obrany. Americké dodávky boli dovtedy pre nedostatok financií od konca minulého roka zablokované. Žiadosť amerického prezidenta Joea Bidena o schválenie výdavkov vtedy narazila na odpor republikánov, ktorí súhlas dlho podmieňovali sprísnením imigračnej politiky.

Česko medzitým na februárovom summite Európskej únie prišlo s návrhom na nákup delostreleckej munície pre Ukrajinu z krajín mimo EÚ. Ministerka obrany Jana Černochová pred pár dňami v televízii CNN povedala, že k iniciatíve sa pripojilo 18 krajín a prvá dodávka munície bude na Ukrajine do konca júna, ako bolo prisľúbené. Premiér Fiala na sociálnych sieťach bez podrobností napísal, že prvá zásielka munície z českej iniciatívy dorazila na Ukrajinu už pred časom.

Ruské invázne sily ťažkostí ukrajinskej armády využili na tlak na východnom fronte pri Avdijivke a dosiahli najväčší postup od prvých mesiacov vojny, napísala na začiatku mája stanica CNN. Rusko 10. mája tiež otvorilo nový front v Charkovskej oblasti, kde spočiatku postupovalo a zabralo niekoľko dedín. Agentúra AP cez uplynulý víkend napísala, že Ukrajincom sa do určitej miery darí zastavovať nový postup Rusov pozdĺž severovýchodného frontu, čo dala do súvislosti s nedávnym rozhodnutím Washingtonu, ktorý Kyjevu povolil používať zbrane dodané Američanmi na obmedzené údery na ruské územie.

Jeden z delostrelcov jednotky, ktorú navštívili reportéri Reuters, upozornil, že munícia nie je pre Ukrajinu jediný problém. „Je nás veľmi málo. Nie je dosť ľudí. Nemáme ani polovicu ľudí, ktorých by sme mali mať,“ povedal 39-ročný Oleh. Ukrajinské úrady po ruskom vpáde vyhlásili vojnový stav a všeobecnú mobilizáciu, avšak ukrajinská armáda sa v poslednom čase potýka s nedostatkom vojakov. V máji v krajine vstúpili do platnosti prísnejšie pravidlá odvodu do armády, ktorými sa Kyjev snaží doplniť stavy po mesiacoch vyčerpávajúcich bo­jov.