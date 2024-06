Nevídaný televízny súboj: Biden viac riskuje, ale Trump je poslabší diskutér

Bude to historická debata. A nielen preto, že v nej dvaja účastníci budú mať spolu 159 rokov. Zajtra sa v televíznej diskusii stretnú demokratický prezident Joe Biden (81) a jeho republikánsky súper v boji o post šéfa Bieleho domu Donald Trump (78). Ani jeden z nich pritom ešte stále nie je oficiálnym straníckym nominantom do súboja o Oválnu pracovňu, ktorý sa odohrá 5. novembra.

„To, že sa takáto debata koná v júni, je bezprecedentné. Zvyčajne sme diskusie tohto typu videli tesne pred voľbami. Hoci sa s prezidentskými televíznymi debatami začalo v roku 1960, nebola z nich hneď tradícia. V rokoch 1964, 1968 a 1972 sa nekonali. V roku 1992 sa do diskusie zapojili až traja ľudia. George Bush starší, Bill Clinton a Ross Perot. No ako som povedal, to, že sa debata koná ešte pred straníckymi nominačnými zjazdmi, je novinka. Počas posledných štyroch rokov Republikánsky národný výbor tvrdil, že jeho kandidáti sa nezúčastnia žiadnych diskusií, lebo médiá sú vraj proti nim zaujaté. Republikáni však zmenili názor a Trump sa teraz postaví proti Bidenovi,“ reagoval pre Pravdu Rob Busby, expert na americkú politiku z Liverpool Hope University.

Striktné pravidlá

Americká prezidentská kampaň sa pomaly dostáva do finále, ale odborníci zvyčajne hovoria, že boj o Biely dom sa rozhoduje až v posledných dvoch mesiacoch pred hlasovaním. Debata Biden – Trump však predsa dodáva politickému zápasu demokrata a republikána novú dynamiku. Akoby si obaja kandidáti chceli svoj status potvrdiť ešte pred straníckou nomináciu. Tú zatiaľ formálne nemajú, hoci vyhrali primárky.

Debata sa bude konať v Atlante a bude ju vysielať CNN. Diskusia bude mať veľmi striktné pravidlá. Biden a Trump budú mať stlmené mikrofóny, ak ich moderátori nevyzvú, aby hovorili. Kandidáti si nebudú môcť priniesť žiadne vopred pripravené poznámky, ale dostanú papier a pero a fľašu vody. Rozmiestnenie kandidátov na pódiu a poradie záverečných vyhlásení určil hod mincou. Podľa CNN ho vyhral Biden a jeho ľudia sa rozhodli, že prezident bude vpravo z pohľadu divákov. Znamená to, že Trump bude mať záverečné slovo.

Diskusia bude trvať 90 minút. Do debaty sa teoreticky mohol dostať aj iný prezidentský kandidát. No okrem Bidena a Trumpa nikto nesplnil podmienku CNN. Televízia sa sa rozhodla do diskusie zaradiť iba uchádzačov o Biely dom, ktorí dosiahli podporu minimálne 15 percent voličov v aspoň štyroch kvalitných celoštátnych prieskumoch verejnej mienky.

Prieskumy momentálne veštia mimoriadne tesný súboj. Podľa analýzy portálu Fivethirtyeight.com v tejto chvíli vedie Biden, ktorého by volilo 40,8 percenta Američanov. Trump je však na tom prakticky rovnako s podporou 40,7 percenta. Na treťom mieste je antivaxer Robert Kennedy s 9,6 percenta. Ten síce pochádza zo slávnej demokratickej rodiny Kennedyovcov, takže ohrozuje Bidena, no zároveň jeho konšpirácie lákajú voličov, ktorí majú bližšie k Trumpovi.

Jednu z takýchto teórií vytiahol republikán aj pred debatou. Tvrdí, že bude žiadať pre Bidena test na drogy. Trumpovci radi konšpirujú, že demokrat berie nejaké stimulujúce látky. Republikáni prezidenta často vykresľujú ako senilného, do čoho im vôbec nezapadol Bidenov energický výkon pri marcovom prejave o stave únie v Kongrese.

Pochybnosti demokratov?

Môže štvrtková debata ovplyvniť prezidentský súboj? Busby si myslí, že väčší problém potenciálne hrozí Bidenovi.

„Pre Trumpa by to mohla byť príležitosť využiť otázky o prezidentovom zdraví vzhľadom na jeho vek. Pre republikána je to šanca ukázať, že demokrat už nemá na to, aby zastával úrad v Bielom dome. Trump sa môže pokúsiť o tom presvedčiť veľké mediálne publikum. Republikán nie je práve dobrý v debatách, často sa zamotáva a dohodnutý formát bez ľudí a so stlmeným mikrofónom mu možno nebude vyhovovať. Pozornosť však bude do veľkej miery upriamená na Bidena,“ povedal Busby.

Odborník pripomenul, že debatu budú veľmi pozorne sledovať aj demokrati. A ak bude mať súčasný šéf Bieleho domu počas diskusie slabé chvíľky, oživí to pochybnosti o jeho nominácii.

„Medzi demokratmi sa šíria obavy o prezidentovo zdravie. V ideálnom prípade by strana mala rozhodnúť pred augustovým nominačným zjazdom v Chicagu, či chce Bidena naďalej podporovať. Ak v diskusii prepadne, možno demokrati začnú hľadať alternatívneho kandidáta. Keď však Biden predvedie uspokojujúci výkon, tak to budú vnímať tak, že v novembrovom hlasovaní môže poraziť Trumpa. A keby to bolo potrebné, v určitom okamihu potom odovzdá moc viceprezidentke,“ načrtol možný scenár Busby.

Emeritný profesor politológie Michael Kraft z Wisconsinskej univerzity si myslí, že Bidena síce vek asi už obmedzuje, ale Trump na tom určite nie je lepšie. Skôr naopak.

„Biden má, samozrejme, slabiny, ktoré sa vekom o niečo zhoršujú. Je však oveľa skúsenejší vo vystupovaní na verejnosti a v jednaní s novinármi ako Trump a je oveľa lepšie informovaný. Ako Biden ukázal vo svojom prejave o stave únie, dokáže byť silným a ráznym rečníkom a drží sa dohodnutého scenára. Predpokladám, že časť tohto týždňa strávil prípravou na diskusiu. Trump sa takému plánovaniu skôr vyhýba,“ uviedol pre Pravdu Kraft.

Odborník upozornil na to, že reportéri, ktorí sledujú Trumpovu kampaň, hovoria, ako si exprezident nedokáže udržať súvislú líniu prejavu. „Iba sa vyhovára na svojich politických nepriateľov a ponúka rôzne konšpiračné teórie bez faktického základu. Ak to urobí vo štvrtok večer, nedopadne to pre neho dobre. Trump nie je príliš dobrý v tom, že by sa držal faktov, keď hovorí, čo robí federálna vláda, alebo keď vysvetľuje, ako by riešil rôzne problémy verejnej politiky. Často tieto veci jednoducho komentuje nesprávne, kým Biden odpovedá priamo a presvedčivo. Trump teda riskuje, že bude vyzerať ako zle informovaný alebo tak, že je ľahostajný k problémom skutočného sveta, o ktoré sa zaujímajú aj iní voliči ako jeho najskalnejší priaznivci,“ vysvetlil Kraft.