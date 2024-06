ONLINE: Moskva odkázala Západu, aby Rusko tragicky nepodcenil. Presadíme svoje záujmy v akejkoľvek situácii, tvrdí

Ak Západ podcení odhodlanie Ruska brániť sa, môže to mať tragické následky, varoval námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.

6:43 Ruský minister obrany Andrej Belousov v utorkovom telefonáte varoval amerického ministra obrany Lloyda Austina pred nebezpečenstvom spojeným s americkými dodávkami zbraní Ukrajine, proti ktorej vedie Rusko od februárovej invázie v roku 2022 vojnu. Podľa agentúry Reuters o tom informovalo ruské ministerstvo obrany.

Ministri obrany Ruska a USA spolu rokovali prvýkrát od marca 2023. Pentagon už skôr uviedol, že iniciatíva vzišla z Austinovej strany a jednou z tém rozhovoru bol význam udržania otvorených komunikačných kanálov.

Minister Belousov „zdôraznil nebezpečenstvo ďalšej eskalácie situácie v súvislosti s pokračujúcimi dodávkami amerických zbraní ukrajinským ozbrojeným silám“, uviedlo ruské ministerstvo obrany vo vyhlásení.

Vzťahy medzi USA a Ruskom sú na najnižšej úrovni od konca studenej vojny v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Spojené štáty nedávno Ukrajine povolili používať nimi dodané zbrane kdekoľvek v prihraničných regiónoch Ruska, odkiaľ ruská armáda útočí na ukrajinské územie.

6:20 Ak Západ podcení odhodlanie Ruska brániť sa, môže to mať tragické následky, varoval v utorok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov, informuje agentúry Reuters.

Rusko je podľa Riabkova pripravené presadiť si svoje záujmy v akejkoľvek situácii. „Nechcem si ani predstaviť, že by sa toto podcenenie mohlo stať tragickým a osudným,“ uviedol s presvedčením, že Západ si „vybral“ konfrontáciu s jadrovou mocnosťou.

„Na to sa dá reagovať rôznymi spôsobmi – rétorickými aj praktickými. Máme prostriedky na to, aby sme Západu odovzdali signály v oblasti jadrového odstrašovania, a to aj v prípade, že naši protivníci nebudú ochotní viesť triezvy dialóg,“ povedal ruský diplomat.

Súčasne zdôraznil, že by sa nemalo podceňovať nebezpečenstvo, že Západ môže „urobiť chybu“, pričom Moskva sa jej podľa neho bude snažiť vyvarovať.

Šéf Kremľa Vladimir Putin nedávno zopakoval, že zvažuje prehodnotenie jadrovej doktríny Ruska. Súčasná stanovuje, že Moskva môže použiť jadrové zbrane len v dvoch prípadoch – pri jadrovom útoku na Rusko alebo pri útoku konvenčnými zbraňami, ktorý by ohrozoval samotnú existenciu krajiny.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu Putin viackrát pohrozil, že Moskva by mohla v prípade mimoriadnych okolností na svoju obranu použiť jadrové zbrane.

Rusko zároveň obviňuje západné krajiny, že tlačia svet do jadrovej konfrontácie, pretože poskytujú Ukrajine zbrane v hodnote miliárd dolárov a niektoré z nich sa používajú pri útokoch na ruskom území.

Rusko a Spojené štáty vlastnia spolu približne 90 percent všetkých nukleárnych zbraní na svete. Rusko podľa expertov disponuje najväčšími zásobami jadrových zbraní – má vyše 5500 jadrových hlavíc.