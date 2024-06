Pellegrini v Česku: Slovensko pomôže Prahe s muníciou pre Ukrajinu

Tradícia sa naplnila. Slovenský prezident Peter Pellegrini išiel na prvú oficiálnu zahraničnú cestu do Česka a stretol sa so svojím náprotivkom Petrom Pavlom. K susedom zavítal v situácii, keď sa vlády v Prahe a Bratislave opätovne usilujú nastaviť si úroveň vzťahov.

Gesto zmierenia?

Tie v prvom rade narušila ruská vojna proti Ukrajine. Kým Česko pre napadnutý štát po celom svete hľadá muníciu, Slovensko tvrdí, že robí diplomaciu na všetky štyri svetové strany. Komerčné dodávky zbraní pre Kyjev však vláda Roberta Fica nezastavila a oficiálne podporuje obnovenie územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach.

Proruská rétorika viacerých predstaviteľov slovenskej koalície však viedla k tomu, že český kabinet Petra Fialu prerušil medzivládne rokovania s Bratislavou. Je Pellegriniho návšteva gestom zmierenia, ako o tom hovoril minulý týždeň minister zahraničia Juraj Blanár počas stretnutia s českým rezortným kolegom Janom Lipavským?

Prezident Pellegrini na tlačovej konferencii s Pavlom uviedol, že Bratislava podporuje Kyjev aj spôsobmi, o ktorých sa príliš často nehovorí, ako sú dodávky elektriny, aby Ukrajine neskolaboval energetická sieť. Hlava štátu tiež potvrdila, že Slovensko sa podieľa na podpore českej iniciatívy týkajúcej sa nákupu munície pre Ukrajinu, na ktorú prispeli aj Slováci.

"Výrazne svojimi výrobnými kapacitami prispejeme k úspechu českej muničnej aktivity. Slovensko znásobilo produkciu vo svojich fabrikách, v ktorých sa vyrába alebo repasuje munícia požadovaných kalibrov. Značná časť munície zo zbierky, ktorú iniciovala Česká republika, bude nakoniec repasovaná a produkovaná priamo vo slovenských výrobných závodov. Bez toho by ťažko mohlo vyzbrojovanie pokračovať,“ objasnil Pellegrini.

Pellegrini už má naplánované stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Uskutoční sa buď tento týždeň v Bruseli počas zasadnutia Európskej rady, alebo počas nadchádzajúceho summitu NATO vo Washingtone.

Zároveň hlava štátu uviedla, že Bratislava na júlovom summite NATO bude súhlasiť s plánmi Severoatlantickej aliancie na ďalšiu podporu Ukrajiny. Na jej územie však nepošle slovenských vojakov, ani keby mali byť len súčasťou nejakej výcvikovej misie.

Prezident Pavel reagoval, že niektorí politici na Slovensku a v Česku zdôrazňujú, že potrebné dosiahnuť mier, ale menej hovoria o podpore Ukrajiny. Podľa českej hlavy štátu je potrebné sa zaoberať oboma vecami. "Momentálne návrhy Ruska, ak sa to tak vôbec dá nazvať, sú v skutočnosti len požiadavkou na kapituláciu Ukrajiny. Nie sú to realistické vstupy do rokovaním,“ myslí si Pavel.

Obaja prezidenti kládli dôraz na to, čo Česko a Slovensko spája, a príliš nechceli komentovať ani vyhlásenie slovenského Úradu vlády. Ten tvrdí, že český premiér Petr Fiala sa nevyjadril úctivo, keď v predvečer Pellegriniho návštevy uviedol, že kabinet v Prahe momentálne neuvažuje o obnovení medzivládnych rokovaní.

"Aj keď sme sa rozprávali o spornej časti našich vzťahov, ukázalo sa, že naše názory nie sú ani zďaleka až také rozdielne. Je to len o spôsobe, ako sa to interpretuje. A aj o tom, nakoľko sa líšia verejne deklarované vyhlásenia od toho, čo sa v praxi deje. Som presvedčený, že vzájomné konzultácie budú pokračovať. Možno najprv na úrovni individuálnych ministerstiev. Hovoríme o stopnutí rokovaní celých vlád. Nie je to niečo, čo by výrazne blokovalo spoluprácu medzi Českom a Slovenskom. Je to takpovediac pridaná hodnota, ku ktorej sa skôr či neskôr vrátime,“ skonštatoval Pavel.

„To, čo urobila česká vláda, má vplyv na vzťahy medzi našimi krajinami. Jednoducho, na tej najvyššej politickej úrovni je cítiť aj napätie a nedôveru. Z toho vyplýva, že česko-slovenské vzťahy nie sú také kvalitné, ako by mohli byť,“ povedal pre Pravdu expert na strednú Európu a výkonný riaditeľ českej Asociácie pre medzinárodné otázky Vít Dostal.

Pellegrini určite nebude mať s Pavlom také živé kontakty, ako s ním mala prezidentka Zuzana Čaputová. Netreba však zabúdať, že predchádzajúca slovenská hlava štátu väčšinu svojho mandátu v skutočnosti strávila s Milošom Zemanom ako pánom Pražského hradu. Hoci ten nemal k Čaputovej politicky ani ľudsky blízko, predsa by si len mohli Pellegrini s Pavlom vziať z tejto éry príklad. Myslí si to Dostál.

„Určite je možné nastaviť tieto vzťahy konštruktívne. Koniec koncov môžeme si pripomenúť, ako to fungovalo medzi prezidentkou Čaputovou a prezidentom Zemanom. Je naozaj dobré, ak sú vzťahy medzi najvyššími predstaviteľmi našich krajín konštruktívne. Spory medzi Prahou a Bratislavou sa môžu vyskytnúť. Tak to bolo napríklad s kontrolami na hraniciach, ale to vie vyriešiť praktická diplomacia. Verím tomu, že vzťahy Pavel – Pellegrini bude možné nastaviť, a myslím si, že by to mohlo pripomínať to, čo sme videli v podaní Čaputová – Zeman,“ vysvetlil český odborník.

Dostál nepredpokladá, že by Fialov kabinet obnovil medzivládne rokovania so slovenskou vládou pred parlamentnými voľbami, ktoré by sa mali konať na budúci rok na jeseň.

„Je to preto, že postoj anti-Fico je pri viacerých českých politikoch odvodený od postoja anti-Babiš, a je to pre blízkosť politických postojov Fica, Babiša a Zemana. Takže si nemyslím, že pred parlamentnými voľbami sa niečo zmení. Je to asi trocha nešťastné, že sa vzťahy so Slovenskom stali témou našej vnútornej politiky, ale deje sa to aj preto, že šéf ANO a expremiér Andrej Babiš kritizoval vládne rozhodnutie a že časť českej spoločnosti veľmi citlivo sleduje, čo sa deje na Slovensku a má z toho určité obavy. Vníma to aj ako širší európsky či trumpovský trend. Teda odmietanie nezávislosti niektorých inštitúcií, útoky na občiansku spoločnosť, verejnoprávne médiá a podobne. Časť ľudí sa obáva, že časom to príde do Česka,“ ozrejmil Dostál.

Pellegrini si počas návštevy susedov pripomenul obete streľby z 21. decembra 2023. Na Námestí Jana Palacha oproti budove Filozofickej fakulty položil veniec k pamätníku 14 zavraždených. Slovenský prezident sa okrem Pavla stretne aj s prvým podpredsedom českého Senátu Jiřím Drahošom, so šéfkou Poslaneckej snemovne Markétou Pekarovou Adamovou, predsedom vlády Fialom a bývalom českým prezidentom Milošom Zemanom, ktorý bol aj na inaugurácii.

Summit EÚ?

Po návšteve Prahy slovenská hlava štátu zamieri rovno do Bruselu. Vo štvrtok a piatok sa tu koná summit Európskej únie, na ktorom lídri dvadsaťsedmičky budú riešiť obsadenie hlavných postov v európskych inštitúciách. Pellegrini na tejto schôdzke zastúpi premiéra Roberta Fica, ktorý sa lieči po atentáte z 15. mája v Handlovej.

Hlava štátu sa pred summitom stretne s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. Tá pravdepodobne bude vo svojej funkcii pokračovať v rámci novej eurokomisie. Novým šéfom Európskej rady by sa mohol stať portugalský expremiér António Costa a diplomaciu EÚ asi bude riadiť estónska premiérka Kaja Kallas.

O týchto troch menách rokovali predstavitelia členských krajín už na neformálnom stretnutí minulý týždeň. Pellegrini vtedy tvrdil, že slovenská vláda chce, aby sa podpredsedom novej EK opätovne stal Maroš Šefčovič, a že by mal dostať silné ekonomické portfólio. Slovenský prezident zároveň vyjadril výhrady ku Costovi a Kallasovej. Prvý bol „zlý“ k Smeru a Hlasu, keď vládnym stranám suspendovali členstvo európski socialisti za ich spoluprácu s nacionalistickou SNS. Kallasová sa vraj zase príliš zaoberá Ruskom a jeho vojnou proti Ukrajine.