Kenský prezident Ruto odmietol daňovú reformu, ktorá vyvolala násilné protesty

Kenský prezident William Ruto nepodpíše daňovú reformu, ktorá v krajine vyvolala násilné protesty. Podľa agentúr to oznámil v televíznom vystúpení. Protesty v krajine vypukli minulý týždeň v súvislosti so schvaľovaním sporného zákona o financiách. Vyhrotili sa v utorok, keď bol návrh parlamentom zaslaný do ďalšieho čítania. Proti reforme do noci protestovali tisícky ľudí, polícia použila vodné delá, strelné zbrane i slzotvorný plyn a uzavrela vládne budovy.