VIDEO: Pellegrini potvrdil, že sa stretne so Zelenským

"Zajtra sa prvýkrát bilaterálne stretnem s pánom prezidentom Zelenským, ktorý tu bude,“ povedal Pellegrini v Bruseli, kde bude zajtra a v piatok rokovať na summite lídrov Európskej únie

"Máme plánované, neviem ešte, či sa to podarí, ďalšie naše osobné bilaterálne stretnutie aj vo Washingtone na summite NATO v júli. To budú dve stretnutia, ktoré budú predchádzať mojej oficiálnej ceste na Ukrajinu. Teším sa na to stretnutie, lebo mu chcem povedať všetko, čo sa Slovensku možno menej medializuje, ale čo sa robí a rieši vo vzťahu k podpore Ukrajiny. Áno, na Slovensku niekedy je taký ten paradox, že možno rétorika alebo politická taktika je jedna vec, ale vždy našim spojencom hovorím, že Slovensko majú posudzovať na základe reality, nie na základe novinového článki alebo nadpisu alebo nejakej jednej ráznejšej vety,“ vysvetlil Pellegrini.

Hlava štátu do Bruselu pricestovala z Česka, kde sa tiež riešili slovenské postoje k Ukrajine. Vláda Roberta Fica vlani na jeseň zastavila štátnu vojenskú podporu pre Ukrajinu, ale komerčné dodávky pokračujú.