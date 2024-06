Na obzore ďalšia ofenzíva? Môžeme Libanon vrátiť do doby kamennej, varuje Izrael

Galant, ktorý tento týždeň navštívil Washington, tiež uviedol, že s vysoko postavenými americkými predstaviteľmi prejednával svoje návrhy na správu povojnového Pásma Gazy, na ktorej by sa podieľali miestni Palestínčania, regionálni partneri a USA. Dodal však, že by to bol „dlhý a zložitý proces“.

„Nechceme sa dostať do vojny, pretože to by pre Izrael nebolo dobré. Máme schopnosť poslať Libanon späť do doby kamennej, no nechceme to,“ uviedol Galant v posledný deň svojej návštevy Washingtonu.

„Hizballáh veľmi dobre rozumie tomu, že môžeme v prípade vypuknutia vojny spôsobiť v Libanone masívne škody,“ dodal Galant, pričom zopakoval, že Izrael vojnu nechce, no je pripravený na každý scenár.

V pohraničnej oblasti medzi Libanonom a Izraelom dochádza takmer každý deň k prestrelkám medzi izraelskou armádou a bojovníkmi Hizballáhu, spojenca palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktoré vedie s Izraelom vojnu v Pásme Gazy.

Izrael schválil plán

Obavy z toho, že by prestrelky na libanonsko-izraelskej hranici prerástli do vojny, zosilneli po tom, čo Izrael schválil plán na ofenzívu v Libanone, čo viedlo k zintenzívneniu cezhraničných prestreliek a k novým vyhrážkam od vedenia Hizballáhu.

Galant pritom v stredu uviedol, že Izrael v uplynulých mesiacoch už zabil vyše 400 „teroristov“ z tohto libanonského hnutia.

Vojna v Pásme Gazy, ktorú vyvolal bezprecedentný teroristický útok hnutia Hamas na Izrael 7. októbra, viedla k násilnostiam na severnej hranici Izraela s Libanonom, kde takmer denne dochádza k prestrelkám medzi Hizballáhom, spojencom Hamasu, a izraelskou armádou.

Hizballáh otvoril front s Izraelom na podporu Hamasu deň po útoku, ktorý palestínski ozbrojenci vykonali 7. októbra a pri ktorom zahynulo vyše 1200 ľudí. Ďalších zhruba 250 osôb teroristi odvliekli na území Pásma Gazy. Izraelská vojenská ofenzíva si od tej doby vyžiadala životy viac ako 37.700 Palestín­čanov.