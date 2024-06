ONLINE: Trump: Putin videl našu neschopnosť, vojnu na Ukrajine vyriešim. Biden to označil za 'bláboly'

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 856 dní Pellegrini o Zelenskom: Dobrí susedia si musia v ťažkých časoch pomáhať Video Slovenský prezident Peter Pellegrini sa v Bruseli stretol s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským. / Zdroj: TV Pravda/EÚ

5:55 Republikán Donald Trump vo štvrtok zopakoval svoje tvrdenie, že ruská invázia na Ukrajinu by nezačala, keby Spojené štáty mali skutočného lídra, ktorého by ruský prezident Vladimir Putin rešpektoval.

Trump v debate uchádzačov o Biely dom na stanici CNN demokratického prezidenta Joea Bidena obvinil, že ruskú inváziu na Ukrajinu „podporil“, bez toho, aby svoje tvrdenie akokoľvek rozviedol. Vyhlásil tiež, že sám by konflikt na Ukrajine vyriešil ešte ako zvolený prezident pred inauguráciou, nevysvetlil však, ako by to docielil. Biden na Trumpovu adresu povedal, že „v živote nepočul toľko blábolov“, Putina označil za „vojnového zločinca“ a vyzdvihol jednotu NATO.

Trump odpovedal na otázku moderátorky Dany Bashovej, či sú preneho prijateľné podmienky pre ukončenie bojov ruského prezidenta, ktorý požaduje, aby sa Kyjev vzdal ambície pripojiť sa k Severoatlantickej aliancii a aby ukrajinské jednotky opustili štyri územia na východe krajiny, ktoré teraz invázne vojská čiastočne okupujú. Ukrajina požiadavky odmietla; ich prijatie by sa podľa nej rovnalo kapitulácii.

Trump začal na otázku odpovedať vyhlásením, že americkí vojaci a veteráni „nedokážu vystáť“ Bidena, povedal, že americký odchod z Afganistanu v roku 2021 bol „najhorším momentom v histórii krajiny“.

„Putin videl tú neschopnosť,“ vyhlásil Trump a obvinil Bidenovo vedenie nielen zo začiatku vojny na Ukrajine, ale aj teroristických útokov, ktoré spáchalo vlani v októbri palestínske hnutie Hamas v južnom Izraeli.

„V živote som nepočul toľko blábolov,“ reagoval Biden. Trumpa neskôr kritizoval za jeho výrok z tohtoročného februára, keď republikánsky exprezident odkázal Putinovi, aby si „robil, čo chce“.

„(Putin) chcel dobyť Kyjev za päť dní, pretože bol súčasťou starého Sovietskeho zväzu… to sa mu vôbec nepodarilo, stratili tisícky vojakov, 500 000 vojakov,“ povedal okrem iného Biden.

Turmp na opätovné vyzývanie moderátorky odpovedal, že Putinove podmienky pre koniec vojny na Ukrajine pre neho prijateľné nie sú. USA však podľa neho na vojnu „hlúpo“ vydávajú milióny na dolárov.

„Vždy, keď (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj vstúpi do tejto krajiny, odíde s 60 miliónmi dolárov, je najlepší obchodník na svete,“ poznamenal Trump v nepriamej kritike americkej podpory napadnutej Ukrajiny.

„Putin je vojnový zločinec,“ reagoval Biden a pokračoval: „Chce celú Ukrajinu, nielen časť. A myslíte, že sa potom zastaví, keď ju dostane? Čo myslíte, že sa stane s Poľskom, s Bieloruskom? Všetky tie peniaze, ktoré Ukrajine dávame, sú v zbraniach, ktoré vyrábame tu v Spojených štátoch. A naši partneri v NATO dávajú toľko financovania, ako sme dali my“.