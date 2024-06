Prvá debata: Neistý Biden a Trump šíriaci klamstvá. Pri veku si predhadzovali testy

„Možno najväčšou otázkou pred týmto večerom bolo, ako si povedie Biden, vzhľadom na silné obavy voličov ohľadom jeho veku a bystrosti,“ napísal denník The Washington Post (WP). „Štvrtkový výkon nebol dobrý. V niektorých momentoch bol dokonca mizerný,“ pokračuje analýza.

Trump (78) vyzval Bidena (81), aby sa podrobil kognitívnemu testu. „Absolvoval som dva testy, kognitívne testy. Ako viete, obidva som zvládol, zverejnili sme ich. On sa nezúčastnil žiadnych. Chcel by som, aby si urobil jeden, len jeden, naozaj ľahký, napríklad prešiel prvých päť otázok. Nedokázal to,“ povedal.

Exprezident však odmietol prezradiť, aký test absolvoval a aký bol jeho výsledok, takže jeho tvrdenia nie je možné overiť. Biden v tejto súvislosti poznamenal, že Trump je len o tri roky mladší.

Často sa zasekával

Ako uvádza denník The New York Times (NYT), prezident mal od začiatku prenosu chrapľavý hlas. Podľa agentúry AP sa často zasekával a mal problém dokončovať svoje argumenty a účinne útočiť na svojho oponenta aj vo chvíľach, keď mal fakty na svojej strane. Denník The Wall Street Journal (WSJ) poznamenal, že medzi dvoma kandidátmi nie je veľký vekový rozdiel, ale Biden pred zrakmi televíznych divákov vyzeral starší.

„Bol to ten druh vystúpenia, ktorého sa demokrati obávali,“ uvádza WSJ. NYT zase napísal, že Biden potreboval rozptýliť pochybnosti ohľadom svojej mentálnej kondície, svojim „nekoherentným“ výkonom ich ale iba rozdúchal.

Trump bol na druhej strane sebavedomý a vyrovnaný, napísala AP. Zároveň ale ignoroval fakty ohľadom potratov či imigrácie a predkladal „nepravdivé tvrdenia, prázdne superlatívy a zreteľne preháňal“. „Už to nie je žiadne prekvapenie, ale Trumpovo vystúpenie zahŕňalo tradičný prúd nepravdivých a zavádzajúcich tvrdení,“ dodáva WP.

Či uzná výsledok volieb, nesľúbil

Diskusia sa okrem ďalších tém ako ekonomika a migrácia týkala aj útoku na Kapitol z januára 2021, ktorý bol vyvrcholením Trumpovej snahy o zvrátenie výsledkov volieb z novembra 2020.

Trump povedal, že výsledky tohtoročných volieb bude akceptovať iba v prípade, ak budú spravodlivé a legálne, pričom zopakoval svoje nepodložené tvrdenia o rozsiahlych podvodoch a pochybeniach pri výsledkoch posledných prezidentských volieb.

Biden tvrdí, že Trump povzbudzoval svojich priaznivcov, aby vtrhli do Kapitolu, pričom sedel v Bielom dome a nekonal keď videl, čo sa deje. „Nič neurobil a títo ľudia by mali byť vo väzení,“ uviedol.

„Oveľa radšej by som uznal tieto (posledné voľby)…ale tie podvody a všetko boli smiešne,“ povedal Trump. Vyjadrenie prišlo na konci duelu s Bidenom, keď exprezident celkom trikrát dostal otázku, či uzná výsledky novembrových volieb nehľadiac na víťaza. Ani raz takúto jasnú záruku neposkytol.

Na vývoj po posledných prezidentských voľbách v USA sa viažu dve obžaloby proti Trumpovi. Prokurátori exprezidentovi okrem iného pripisujú sprisahanie s cieľom odoprieť Američanom volebné právo a snahu narušiť chod Kongresu. „On ma obžaloval, pretože som bol jeho politický protivník,“ povedal Trump o Bidenovi a zopakoval tak svoje nepodložené tvrdenie, že Biely dom má priamy vplyv na trestné stíhanie jeho osoby.

Vojnu by vyriešil už pred inauguráciou. Biden: Bláboly

Trump dnes zopakoval svoje tvrdenie, že ruská invázia na Ukrajinu by nezačala, keby Spojené štáty mali skutočného lídra, ktorého by ruský prezident Vladimír Putin rešpektoval. Trump Bidena obvinil, že ruskú inváziu na Ukrajinu „podporil“ bez toho, aby svoje tvrdenie akokoľvek rozviedol. Vyhlásil tiež, že sám by konflikt na Ukrajine vyriešil ešte ako zvolený prezident pred inauguráciou, nevysvetlil však, ako by to docielil. Biden na Trumpovu adresu povedal, že „v živote nepočul toľko blábolov“, Putina označil za „vojnového zločinca“ a vyzdvihol jednotu NATO.

Trump odpovedal na otázku moderátorky Dany Bashovej, či sú pre neho prijateľné podmienky na ukončenie bojov ruského prezidenta, ktorý požaduje, aby sa Kyjev vzdal ambície pripojiť sa k Severoatlantickej alianci a aby ukrajinské jednotky opustili štyri územia na východe krajiny, ktoré teraz invázne vojská čiastočne okupujú. Ukrajina požiadavky odmietla; ich prijatie by sa podľa nej rovnalo kapitulácii.

Trump začal na otázku odpovedať vyhlásením, že americkí vojaci a veteráni „nemôžu vystáť“ Bidena, povedal, že americký odchod z Afganistanu v roku 2021 bol „najhorším momentom v histórii krajiny“.

„Putin videl tú neschopnosť,“ vyhlásil Trump a obvinil Bidenovo vedenie nielen zo začiatku vojny na Ukrajine, ale aj teroristických útokov, ktoré spáchalo vlani v októbri palestínske hnutie Hamas v južnom Izraeli.

„V živote som nepočul toľko blábolov,“ reagoval Biden. Trumpa neskôr kritizoval za jeho výrok z februára tohto roku, kedy republikánsky exprezident odkázal Putinovi, aby si „robil, čo chce“.

„(Putin) chcel dobyť Kyjev za päť dní, pretože bol súčasťou starého Sovietskeho zväzu…to sa mu vôbec nepodarilo, stratili tisíce vojakov, 500 000 vojakov,“ povedal okrem iného Biden.

Trump na opätovné vyzvanie moderátorky odpovedal, že Putinove podmienky pre koniec vojny na Ukrajine pre neho prijateľné nie sú. USA však podľa neho na vojnu „hlúpo“ vydávajú milióny na dolárov.

Putin je zločinec

„Zakaždým, keď (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj vstúpi do tejto krajiny, odíde so 60 miliónmi dolárov, je najlepší obchodník na svete,“ poznamenal Trump v nepriamej kritike americkej podpory napadnutej Ukrajiny.

„Putin je vojnový zločinec,“ reagoval Biden a pokračoval: "Chce celú Ukrajinu, nie len časť. A myslíte, že sa potom zastaví, keď ju dostane? Čo myslíte, že sa stane s Poľskom, s Bieloruskom? Všetky tie peniaze, ktoré Ukrajine dávame, sú v zbraniach, ktoré vyrábame tu v Spojených štátoch. A naši partneri v NATO dávajú toľko financovania, ako sme dali my“.

V súvislosti s vojnou v Pásme Gazy Trump obvinil Bidena z toho, že sa stavia na stranu Palestínčanov, pretože údajne odmietol pomôcť Izraelu „dokončiť prácu“ vo vojne proti hnutiu Hamas. „Nechce to urobiť. Stal sa z neho Palestínčan – ale nemajú ho radi, pretože je to veľmi zlý Palestínčan, je slabý,“ uviedol bývalý americký prezident.

Trump odmietol priamo odpovedať na otázku, či by v rámci riešenia konfliktu medzi Izraelom a Hamasom podporil vznik Palestínskeho štátu, píše CNN.