Ukrajina a Rusko pozorne sledovali duel medzi Bidenom a Trumpom. Všimli si odmietnutie Putinových podmienok

Trump označil podmienky ruského prezidenta Vladimira Putina pre rokovania o mieri na Ukrajine za neprijateľné, píšu ruské agentúry TASS či Interfax aj ukrajinská verejnoprávna stanica Suspilne, weby Ukrajinska pravda alebo RBK-Ukrajina.

Republikán Trump počas debaty zopakoval svoje tvrdenie, že ruská invázia na Ukrajinu by nezačala, keby Spojené štáty mali skutočného lídra, ktorého by Putin rešpektoval. Odpovedal na otázku moderátorky, či sú preňho prijateľné podmienky pre ukončenie bojov ruského prezidenta, ktorý okrem iného požaduje stiahnutie ukrajinských vojakov z východu a juhu Ukrajiny alebo sľub Kyjeva, že nevstúpi do NATO. Rusko tiež žiada zrušenie všetkých sankcií voči nemu a neutrálny, bezjadrový status pre Ukrajinu. Kyjev požiadavky odmietol.

Trump sa najprv otázke vyhýbal, píše Ukrajinska pravda. Na opätovný dotaz moderátorky povedal, že podmienky šéfa Kremľa sú „neprijateľné“. Aké podmienky pre ukončenie konfliktu sa mu zdajú prijateľné, nespresnil, píše napríklad ruská agentúra Interfax, ktorá okrem iného tiež upozorňuje na jeho tvrdenie, že v prípade zvolenia bude schopný rýchlo konflikt vyriešiť. Toho si všimla tiež ukrajinská verejnoprávna stanica Suspilne alebo ruská služba BBC, ktorá upozornila, že Trump nepovedal, ako to mieni urobiť.

Ruská štátna agentúra TASS spomína tiež Trumpovo označenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského „najlepším obchodníkom na svete“ s odvolaním sa na pomoc v hodnote miliárd dolárov, ktorú USA pod vedením Bidena napadnutej krajine poskytujú, aby sa mohla brániť. TASS vo svojom spravodajstve upozornil na tiež Trumpovo vyhlásenie, že Ukrajina vo vojne s Ruskom nevíťazí, kde republikánsky exprezident vinil svojho demokratického nástupcu z toho, že dostal Spojené štáty do zlej pozície.