Izrael mení hru, obava z reakcie Ruska zrejme pominula. Budú staré Patrioty novým štítom Ukrajiny?

Spojené štáty, Izrael a Ukrajina rokujú o dodávke až ôsmich systémov protivzdušnej obrany Patriot Kyjevu. Na svojom webe to píše Financial Times (FT) s odvolaním sa na päť nemenovaných zdrojov. Denník v tejto súvislosti pripomína, že Izrael v apríli oznámil, že začne vyraďovať svojich osem batérií Patriot, ktoré sú staršie ako tri desaťročia, a nahradí ich modernejšími systémami. Takéto množstvo Patriotov by výrazne zlepšilo schopnosť Ukrajiny čeliť ruským útokom.