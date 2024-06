Vymenia demokrati Bidena? V debate s Trumpom mal jedinú úlohu a nezvládol ju

Demokratický americký prezident Joe Biden riskoval a politicky mu to nevyšlo. Bude ho to stáť Biely dom?



Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Biden televíznu debatu s republikánskym vyzývateľom a exprezidentom Donaldom Trumpom nezvládol tak, ako dúfal. V podstate mal počas diskusie, ktorú vo štvrtok z Atlanty vysielala CNN, jedinú úlohu. Aby v 81 rokoch nevyzeral príliš starý. Čo by v skutočnosti nemalo byť až také zložité, keďže Trump pred dvoma týždňami oslávil 78. narodeniny. No po diskusii všetci hovoria len o Bidenovom veku a zdá sa, že demokrati by sa mohli začať seriózne zaoberať tým, či by nemali do prezidentského súboja 5. novembra vyslať niekoho iného.

Biden si splietol Macrona s Mitterandom a urobil z neho Nemca Video Prezident USA Joe Biden vo februári „oživil“ šéfa Elyzejského paláca Françoisa Mitterranda. A ešte z neho urobil Nemca. Samozrejme, súčasným francúzskym prezidentom je Emmanuel Macron. / Zdroj: C-SPAN

Kontrast medzi oboma kandidátmi

Podľa bleskového prieskumu po debate, pred ktorou si súperi ani nepodali ruky, 67 percent opýtaných uviedlo, že jej víťazom bol Trump, 33 percent si myslí opak. Výskum mal štatistickú odchýlku 5,5 percentuálnych bodov. V Bidenov neprospech tiež hovorí, že 57 percent Američanov, ktorí sledovali diskusiu, sa vyjadrilo, že nedôverujú prezidentovým schopnostiam viesť krajinu. V prípade Trumpa to takto vidí 44 percent respondentov.

"Bidenov výkon nebol taký, aký by demokrati chceli či potrebovali. Debata zvýraznila problém jeho veku. Vysvetlenia, že bol prechladnutý a že má predsa celý život problém so zajakávaním, nemôžu potlačiť dojem, že Biden už má priveľa krížikov na chrbte,“ reagovala pre Pravdu Diana Carlinová, odborníčka na politickú komunikáciu zo Saint Louis University v Missouri.

Biden si vystrelil z Trumpa. Pomohol si Haleyovou Video Demokratický prezident Joe Biden využil, že v januári republikánka Nikki Haleyová kritizovala svojho súpera v primárkach Donalda Trumpa. Zdroj: / Zdroj: Twitter J. Bidena

Tento problém si však demokrat vyrobil do veľkej miery sám. Na debate s Trumpom trval Bidenov tábor, hoci ani jeden z politikov nemá ešte oficiálne potvrdenú stranícku prezidentskú nomináciu. Zvyčajne sa takéto diskusie konajú niekoľko týždňov pred voľbami. Cieľom bidenovcov však očividne bolo vytvoriť kontrast medzi oboma kandidátmi. Na jednej strane mal byť kompetentný vládca Oválnej pracovne, ktorý rozumie verejným politikám, a na druhej strane Trump, ktorý sa neveľmi vyzná do riadenia krajiny a neustále klame a šíri konšpirácie.

Kto vyhrá prezidentské voľby v USA? Joe Biden Donald Trump Niekto iný Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Donald Trump 70,8% Joe Biden 20,1% Niekto iný 9,2%

Faktom je, že republikán „nesklamal“. "Trump mal počas diskusie viac ako 30 nepravdivých vyhlásení. Biden v debate uviedol najmenej deväť nepravdivých alebo zavádzajúcich tvrdení,“ zhodnotila slovný súboj uchádzačov o Biely dom CNN.

Hlavným odkazom debaty však bolo, akým pomalým a trasľavým hlasom prezident hovoril a ako sa neraz zamotal vo faktoch a nedokončil myšlienky. "Ak by niekto čítal prepis Bidenových vyjadrení, niektoré jeho reakcie by vyznievali múdro a agresívne. Zlyhalo však to, ako ich podal, a pre vizuálne médium, akým je televízia, je to rozhodujúce. Nedokázal predať svoje hlavné úspechy ako napríklad plán infraštruktúry,“ zhodnotil Bidenov výkon denník Guardian.

Demokrati teraz budú s napätím čakať, čo debata urobí s popularitou prezidenta. Pred diskusiou podľa analýzy portálu Fivethirtyeight.com viedol Trump, ktorého by volilo 41,1 percenta Američanov. Bidena by podporilo 40,9 percenta hlasujúcich, čiže je to v podstate remíza.

„Výskum, ktorý som robila, naznačuje, že samotné politické debaty majú menší vplyv na to, čo si ľudia myslia o ich výsledku, ako to, ako o nich následne informujú médiá. Týka sa to najmä voličov, ktorí diskusie ani nesledujú či sa o ne nezaujímajú. Teda to, ako Bidena a Trumpa vykresľujú média, je takmer rovnako dôležité ako to, čo odznelo v rozprave,“ vysvetlila Carlinová.

Čítajte viac Hrozí, že bude Rutte mäkký na Rusko? A ako by si poradil s Trumpom? Expert hovorí o novom šéfovi NATO

Majú demokrati na výber?

Je teda možné, že pozornosť sa postupne presunie na mnohé nepravdivé tvrdenia republikána, ale momentálne už novinári riešia to, či by demokrati mohli súčasného prezidenta niekým nahradiť. A to pre Bidena neveští nič dobrého.

"Ak demokrati nepanikária, majú aspoň dôvod byť hlboko znepokojení. Problémom je, že Biden v debate posilnil obavy, ktoré v súvislosti s ním Američania už aj tak pociťujú. Mnohí bystrí pozorovatelia hovoria, že už neexistuje spôsob, ako prezidenta pred voľbami nahradiť, iní, rovnako inteligentní ľudia tvrdia, že sa to v skutočnosti ešte dá. Dostali sme sa takpovediac na neprebádané územie. Uvidíme, ako sa prieskumy a mediálne reakcie vyvinú v najbližších dňoch. Je smutné, že hoci Trump prejavuje absolútnu neúctu k pravde, v podstate má za to dobré body. Voliči sa už naučili, že pri ňom nemôžu očakávať úprimnosť,“ uviedol pre Pravdu Steven Greene, profesor politológie na Severokarolínskej štátnej univerzite.

"Bidenov výkon v diskusii bol jeden z najhorších, aké som kedy videl, a veľa demokratov zjavne znepokojuje, ako to zvládne v novembri. Možno sa prezident z toho dokáže otriasť, ale jeho republikánski oponenti bezpochyby urobia všetko, čo je v ich silách, aby zdôraznili jeho slabý výkon v debate. Ponúknu ho ako dôkaz, že je príliš starý na to, aby slúžil ďalšie funkčné obdobie. Určite budú používať klipy z diskusie, aby ukázali, že Biden stratil energiu a mentálnu bystrosť,“ vysvetlil pre Pravdu emeritný profesor politológie Michael Kraft z Wisconsinskej univerzity

Čítajte viac Som politický väzeň, vykrikuje 34-krát vinný Trump. Čo na to povedia voliči?

Biden vyhral primárky, ale oficiálne má dostať stranícku nomináciu až na kongrese demokratov v auguste v Chicagu.

"Na tomto zjazde by mohli vybrať niekoho iného. Biden môže akože zo zdravotných dôvodov odstúpiť z boja a tým uvoľní ruky svojim delegátom. Myslím si, že je potrebné, aby demokrati našli mladého, dynamického, agresívneho, inteligentného a charizmatického kandidáta, ktorý by nahradil prezidenta,“ vyhlásil pre Pravdu expert na americkú politiku Steffen Schmidt z Iowskej štátnej univerzity.

Kto by to mohol byť? V prvom rade sa núka viceprezidentka Kamala Harrisová. "Ju by som však vylúčil. Jej výkon vo funkcii je slabý. No hovorí sa o guvernérovi Pensylvánie Joshovi Shapirovi (51), jeho kolegovi z Kalifornie Gavinovi Newsomovi (56) a michiganskej guvernérke Gretchen Whintmerovej (52),“ priblížil diskusie v Demokratickej strane Schmidt.