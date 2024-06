Biden po slabom výkone v dueli na CNN: Z boja o Biely dom neodstúpim, voľby chcem vyhrať

Prvá predvolebná debata medzi bývalým republikánskym prezidentom Donaldom Trumpom a súčasným šéfom Bieleho domu zvoleným za demokratov Joeom Bidenom podčiarkla Bidenovu najväčšiu slabinu, a to obavy ohľadom toho, či by vo svojom pokročilom veku dokázal riadne vykonávať prezidentskú funkciu ďalšie štyri roky. Úradujúci americký prezident po slabom výkone v štvrtkovom televíznom dueli so svojím predchodcom odmietol výzvy, aby si Demokratická strana vybrala nového kandidáta do novembrových volieb. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.