ONLINE: Ukrajinci netrpezlivo očakávajú prvé F-16, majú prísť v lete. V prvom rade pozdvihnú morálku

Vojna na Ukrajine trvá už 857 dní Ukrajinci netrpezlivo čakajú na stíhačky F-16

7:45 Ešte dlho potrvá, kým lietadlá F-16 prinesú zmenu na Ukrajine, povedal pre server TV2 šéf dánskych vzdušných síl Jan Dam. Výcvik ukrajinských pilotov a dodávka 19 dánskych lietadiel F-16 je jednou z najtajnejších vojenských operácií v Dánsku, píše server.

Dam vyzýva všetkých, aby nemali príliš vysoké očakávania. „Pri týchto bojových lietadlách sú veľmi veľké očakávania. A tam zrejme musíme byť realistickejší. F-16 budú mať určite vplyv, ale nebude to žiadna zmena hry. Ani tento mesiac, ani nasledujúce mesiace,“ povedal.

Uvádza, že si to vyžaduje dlhodobé budovanie ukrajinského letectva, správnu muníciu a prispôsobenie sa komplikovaným bojovým misiám, kým budú lietadlá efektívne na bojisku. „Moje odporúčanie Ukrajincom je, aby boli naozaj dobrí v používaní týchto lietadiel predtým, ako vykonajú akékoľvek riskantné misie,“ uviedol Dam pre TV2. Stať sa pilotom F-16 zvyčajne trvá tri až štyri roky, pre Ukrajincov je výcvik skrátený na šesť až osem mesiacov, hovorí Dam. Prví piloti ešte nie sú úplne vycvičení. „Ešte tam nie sme. Ale tí prví sú veľmi blízko k pripravenosti,“ hovorí. Do konca roka by ich mala byť dvadsiatka.

Očakáva, že bojové lietadlá dodajú Ukrajincom najmä morálku a že noví piloti budú mať základné zručnosti na vedenie vzdušného boja a raketové útoky proti pozemným cieľom. Podľa neho môže trvať mesiace a roky, kým vytvoria rozhodujúci operačný efekt, hovorí.

Zároveň Dáni školia stovku ľudí pre podporné služby. Prvých 50 sa vrátilo na Ukrajinu, aby všetko pripravili na príchod prvých lietadiel. Kde budú nové stíhačky umiestnené je tajné. Rusko už uviedlo, že zostrelenie lietadiel F-16 bude mať najvyššiu prioritu.

„Pre Rusov bude obrovským strategickým víťazstvom ich zostreliť a my sa snažíme minimalizovať riziko tým, že urobíme Ukrajincov čo najkvalifikova­nejšími. Ale nemôžem nič sľúbiť. A samozrejme by mi bolo veľmi ľúto, keby jedno z nich zostrelili,“ uviedol pre TV2.

Serhij Kuzan, predseda ukrajinského Centra pre bezpečnosť a spoluprácu, mimovládnej výskumnej skupiny, uviedol pre Reuters, že na významné operácie bude potrebných najmenej 60 lietadiel, keďže Ukrajina sa pokúša vytlačiť ruské letectvo od svojich hraníc.

Ukrajinská armáda podľa Kuzana v posledných mesiacoch tvrdo pracovala na znížení ohrozenia F-16 útokmi na ruskú protivzdušnú obranu.

„Formovanie bojiska, najmä na juhu, už prebieha,“ povedal. „Ukrajina má schopnosti systematicky zaútočiť na popredné ruské komplexy protivzdušnej obrany.“

Rusko už zintenzívnilo svoje útoky na infraštruktúru, ktorá by mohla byť použitá na údržbu a rozmiestnenie F-16, uviedli niektorí experti.

„Rusko útočí každý deň na všetky letiská, potenciálne základne F-16, vrátane pokusov o poškodenie pristávacích dráh a infraštruktúry. Tieto útoky sa posledné dva mesiace nezastavili,“ povedal Kuzan.

Ciele budú o to cennejšie, keď dorazia lietadlá, piloti a tímy údržby. To pravdepodobne prinúti Ukrajinu nainštalovať protiraketovú obranu na ich ochranu, aj keď jej tieto systémy chýbajú.

„Musíme akceptovať skutočnosť, že letiská budú dobre chránené, aj keď by mohli byť napadnuté civilné objekty,“ povedal Kuzan s tým, že každá základňa bude potrebovať na zabezpečenie aspoň dve batérie Patriot a dve batérie NASAMS.

„Len čo (vybudujeme naše letové kapacity), zatlačíme ich lietadlá späť a teror prestane. Ale týchto pár mesiacov bude skutočne ťažkých,“ dodal Kuzan podľa Reuters.

Rusko zintenzivňuje svoje útoky na východnom fronte s cieľom vyčerpať ukrajinské jednotky ešte predtým, ako Kyjev dostane ďalšiu západnú pomoc vrátane stíhačiek F-16. Na sociálnych sieťach to v polovici júna uviedol vrchný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj.

„Nepriateľ si je dobre vedomý, že v dôsledku postupného získavania značného množstva zbraní a vojenskej techniky od našich partnerov, príletu prvých lietadiel F-16, určených na posilnenie protivzdušnej obrany, bude čas hrať v náš prospech a jeho šance na úspech sa znížia,“ povedal Syrskyj.

7:45 Najmenej päť mŕtvych si vyžiadal nálet ukrajinského dronu, oznámil úradujúci gubernátor ruskej Kurskej oblasti. Ukrajinská protivzdušná obrana počas noci zostrelila nad šiestimi oblasťami krajiny všetkých desať dronov, ktorými Rusi útočili na Ukrajinu, uviedol na sociálnej sieti veliteľ ukrajinského letectva Mykola Oleščuk. Podobné tvrdenia znepriatelených strán nemožno v podmienkach vojnového konfliktu okamžite overiť z nezávislých zdrojov.

„V dôsledku zvrhnutia výbušnín zahynulo päť ľudí, z toho dve malé deti,“ napísal na sociálnej sieti o útoku kvadroptéry, teda bezpilotného lietadla so štyrmi rotormi, na dedinu Gorodišče gubernátor Alexej Smirnov. Dvoch ťažko ranených previezli do okresnej nemocnice, dodal.

Kurská oblasť susedí s Ukrajinou. Ruské ministerstvo obrany predtým ohlásilo zostrelenie šiestich ukrajinských dronov nad Belgorodskou, Brjanskou a Tverskou oblasťou, aj nad anektovaným Krymom.

Kyjev útoky v hĺbke ruského územia zvyčajne ponecháva bez vyjadrenia, občas sa však v médiách prostredníctvom anonymných zdrojov k náletom na dôležité ciele, ako sú vojenské letiská či ruské rafinérie, prihlási ukrajinská tajná služba SBU či vojenská rozviedka HUR.