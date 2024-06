Demokratov výkon Bidena znepokojil a zvažujú kroky vrátane výmeny, spomínajú sa už prvé mená

„Demokrati v spojitosti s Bidenom panikária a spochybňujú jeho budúcnosť,“ uviedol WP v titulku článku zverejneného v piatok. Prezident štvrtkovú debatu potreboval na to, aby skeptických voličov utvrdil, že má fyzickú a psychickú výdrž na to, aby viedol krajinu, píše WP. Namiesto toho ponúkol neisté vystúpenie – najmä v úvodných minútach, keď debatu pravdepodobne sledovalo najviac voličov.

Demokrati si v reakcii na Bidenovo váhavé vystúpenie kladú nepohodlnú otázku, či nie je neskoro nahradiť ho ako demokratického kandidáta do novembrových volieb, píše WP. Na to, aby tak mohli urobiť, by však najskôr 81-ročný Biden musel súhlasiť so svojím odstúpením a v piatok nedal najavo, že by tak plánoval urobiť, pripomína denník.

Prezident po debate uviedol, že si viedol dobre a problémy so svojím hlasom pripísal bolesti hrdla. Neskôr v piatok v štáte Severná Karolína pripustil, že už má problémy s chôdzou či vystúpeniami v debatách. Vyjadril však presvedčenie, že vie ako vykonávať „prácu“ prezidenta, uviedla stanica BBC.

Trump v debate pôsobil energicky a rázne a nespochybniteľne prezentoval aj viacero nepravdivých či zavádzajúcich tvrdení o hospodárstve či záležitostiach ako migrácia, píše AFP. Samotný republikánsky kandidát Bidena označil za nespôsobilého na výkon funkcie, dodáva BBC.

V prípade Bidenovho odstúpenia by delegáti Demokratickej strany odhlasovali nového kandidáta, píše WP. Urobili by tak na nominačnom zjazde strany pred americkými prezidentskými voľbami v dňoch 19. — 22. augusta 2024 v Chicagu. Biden má však zatiaľ podporu výraznej väčšiny delegátov, dodáva WP.

Bidena zatiaľ na odstúpenie nevyzval žiadny vysoko postavený predstaviteľ Demokratickej strany, pripomína AFP. Guvernér Kalifornie Gawin Newson, ktorý sa spomína ako možný nový kandidát, vyjadril prezidentovi podporu.

Medzi možnými novými kandidátmi sa objavuje aj guvernérka štátu Michigan Gretchen Whitmerová, minister dopravy Pete Buttigieg, guvernér Severnej Karolíny Roy Cooper a senátor za štát Georgia Raphael G. Warnok, píše WP.

Redakčná rada amerického denníka The New York Times, ktorý patrí medzi najvplyvnejšie, v piatkovom vydaní žiadala, aby prezident Biden odstúpil a prepustil svoje miesto inému kandidátovi, pripomína AFP. Dodáva, že redakčná rada je oddelená od spravodajstva denníka.