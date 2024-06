ONLINE: NY Times: Ako v Bachmute. Rusko dokáže verbovať toľko vojakov, koľko pošle na smrť

Ruské priemerné straty vojakov v máji za deň boli podľa predstaviteľov NATO viac ako tisíc mužov. Napriek tomu ich Rusko dokáže nahradiť, píše The New York Times v článku s titulkom Ruské obete na Ukrajine rastú, v brutálnom štýle boja.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 858 dní Ukrajinská helikoptéra zasypala ruské pozície raketami Video

Čítajte viac 857. deň: Rusi udreli na mestá a dediny, zomrelo 10 civilistov. Ukrajinci útočili zase dronmi: 5 obetí

7:56 Ruské vzdušné sily v noci zostrelili 36 ukrajinských bezpilotných lietadiel nad viacerými ruskými regiónmi. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Pätnásť dronov sa podarilo zničiť nad Kurzkou oblasťou, ktorá hraničí s Ukrajinou, a deväť nad Lipeckou oblasťou, niekoľko sto kilometrov južne od Moskvy, uviedlo ministerstvo v aplikácii pre zasielanie správ Telegram.

Štyri bezpilotné lietadlá boli zničené nad Voronežskou a rovnaký počet nad Brjanskou oblasťou v juhozápadnom Rusku, po dvoch potom nad neďalekou Orjolskou a Belgorodskou oblasťou.

Guvernéri Lipeckej a Brjanskej oblasti na svojich telegramových účtoch uviedli, že v dôsledku útokov nedošlo k žiadnym zraneniam ani k rozsiahlym škodám. Ruskí predstavitelia často nezverejňujú plný rozsah škôd spôsobených ukrajinskými útokmi, uviedla agentúra Reuters.

Podľa Kyjeva sú útoky na ruskú vojenskú, dopravnú a energetickú infraštruktúru odpoveďou na útoky Moskvy na územie Ukrajiny od začiatku ruskej invázie z februára 2022.

7:30 Podľa predstaviteľov NATO a západných vojenských predstaviteľov bolo v máji každý deň na Ukrajine zabitých alebo zranených v priemere viac ako tisíc ruských vojakov. Napriek tomu ich Rusko dokáže nahradiť, píše The New York Times v článku s titulkom Ruské obete na Ukrajine rastú, v brutálnom štýle boja.

Máj bol pre ruskú armádu na Ukrajine obzvlášť smrtiacim mesiacom, keďže podľa amerických, britských a iných západných spravodajských agentúr bolo každý deň zranených alebo zabitých v priemere viac ako 1000 jej vojakov. Odhady sú založené na rôznych zdrojoch – na satelitných záberoch, odpočutých rozhovorov, správach z médií aj sociálnych sietí, aj oficiálnych vyhlásení oboch bojujúcich strán. Rôzne odhady sa však líšia.

Napriek svojim stratám však Rusko naverbuje 25 000 až 30 000 nových vojakov mesačne – zhruba toľko, koľko opúšťa bojisko, uviedli predstavitelia USA. To umožnilo ruskej armáde neustále posielať vlny vojakov na ukrajinskú obranu v nádeji, že ich premôžu a prelomia zákopové línie. Je to štýl vojny, ktorý ruskí vojaci prirovnali k tomu, že ich dávajú do mlynčeka na mäso, pričom veliaci dôstojníci si zdanlivo nevšímajú, že posielajú pešiakov na smrť, podotýka americký denník. Znamená to, že Rusko nebude musieť v tomto roku uskutočniť mobilizáciu a bude môcť v bojoch pokračovať rovnakým tempom.

Občas sa tento prístup ukázal ako účinný a priniesol ruskej armáde víťazstvá v Avdijivke a Bachmute na východe Ukrajiny. Ukrajinskí a západní predstavitelia však tvrdia, že táto taktika bola tento rok na jar menej úspešná pri meste Charkov. Americkí predstavitelia uviedli, že Rusi dostali od Putina úlohu vytvoriť nárazníkovú zónu pozdĺž hranice, aby bolo pre Ukrajincov ťažšie zasiahnuť ruské územie. Podľa západných predstaviteľov však útoky neohrozili Charkov a nakoniec ju zastavila ukrajinská obrana, napísal New York Times.