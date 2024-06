Vývoz zbraní z Nemecka láme rekordy, vlaňajšie maximum padlo len za šesť mesiacov tohto roka

Vývoz zbraní z Nemecka bol po minulom rekordnom roku v tomto prvom polroku znovu na maxime, medziročne sa zvýšil o viac ako 30 percent. Opäť sa výrazne zvýšili dodávky na Ukrajinu. Od 1. januára do 18. júna schválila nemecká vláda dodávky vojenského tovaru do zahraničia najmenej za 7,48 miliardy eur. Podľa agentúry DPA to vyplýva z odpovede ministerstva hospodárstva na otázku poslanca Bundestagu Sevima Dagdelena zo Spojenectva Sahry Wagenknechtovej (BSW). Takmer dve tretiny vývozu, konkrétne 65 percent, teda 4,88 miliardy eur, sú určené pre Ukrajinu.